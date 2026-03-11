Yolsuzluk davasının ikinci gününe de İmamoğlu’nun provokasyonu damga vurdu. CHP’liler “Mahkeme, şov yeri değil; aklanmak istiyorsan savunma yap” diyerek İmamoğlu’nu eleştirdi

BERAT TEMİZ / Ekrem İmamoğlu’nun 2 bin 352 yılla yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet davasında mahkeme salonunda ve dışında yaşananlar parti içerisinde tepkilere neden oluyor. İmamoğlu’nun duruşma sırasında mahkeme heyeti ve savcıya yönelik siyasi söylemleri ile Silivri’de kurulan Dayanışma Merkezinde ortaya çıkan görüntülere yalnızca kamuoyundan değil CHP’den de tepki geldi.

BERAAT İSTİYORSA SAVUNMA YAPSIN

Mahkeme sürecinin siyasi polemik alanına çevrilmesinden rahatsızlık duyan CHP’li isimler “İddialara cevap vermeden siyasi polemiklerle nasıl aklanılacak? Eğer İmamoğlu beraat etmek istiyorsa siyasi değil hukuki savunma yapmalı. Mahkeme kürsüsü şov yeri değil” ifadeleriyle duruşmada yaşananları eleştirdi.

SİLİVRİ’DEN İSTİKAMET ÇİZİLEMEZ

Parti kulislerinde dile getirilen bir diğer eleştiri ise bütün gündemin İmamoğlu ve Silivri üzerinden belirlenmesi oldu. Bazı milletvekilleri “CHP tüm odağını ve merkezini Silivri’ye kaydırmış durumda. Bir parti bir kişinin geleceğine terk edilemez. Silivri’den partiye istikamet çizilemez” değerlendirmesinde bulundu.

MÜZE MAKET ZARAR VERİYOR

Öte yandan Silivri Cezaevi yakınına CHP tarafından kurulan Dayanışma Merkezinin bahçesine İmamoğlu’nun kaldığı hücrenin maketinin inşa edilmesi de eleştiri konusu oldu. Bu tür sembolik eylemlerin siyasi mücadeleye katkı sağlamadığını ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğu savunan CHP’liler “Bu görüntüler partiyi savunmak yerine tartışmanın merkezine çekiyor” dedi.



