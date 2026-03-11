Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılandığı yolsuzluk davası, ikinci gününde de sert tartışmalarla devam etti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, iddianamenin özeti okundu. Sanıkların salona alınmasıyla birlikte oturma düzeni krizi yaşandı. En ön sıraya oturmak isteyen İmamoğlu, etrafının jandarma ile çevrelenmesine tepki göstererek hâkimi sözle taciz etti. Bu sırada şu diyalog yaşandı:

- Mahkeme Başkanı: Ekrem Bey yerinize oturun, her şey bana bağlı.

- İmamoğlu: Bana söz hakkı verin. Yaptığınız yüz karasıdır, kimden talimat alıyorsunuz?

- Mahkeme Başkanı: Kimseden talimat almıyoruz. Söz vermediğim hâlde kürsüye geldiniz, burası rahatça gezip görüş yapacağınız bir alan değil.

- İmamoğlu: Benden korkmayın, ben sizi korumaya geldim.

- Mahkeme Başkanı: Beni korumanıza ihtiyacım yok.

Savunmasında kendini “Ben Türkiye’nin ilk seçimde iktidar olacak partinin cumhurbaşkanı adayıyım. Cumhurbaşkanı adayı burada konuşmazsa olmaz” diye tarif eden İmamoğlu “Ben dertliyim 3 bin yılla yargılanıyorum. İddianamenin başından itibaren ortaya konulan net bir tavır var. Meselenin özü siyasidir” ifadesini kullandı.

Polemiğin ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. İlk savunmayı tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu yaptı. İBB iştiraki İSTAÇ’tan ihale alan bir şirketten iş takibi karşılığı kreş yaptırma bahanesiyle 1 milyon 250 bin dolar aldığı öne sürülen Aydoğdu suçlamaları inkâr etti. Rüşvet veren şirketin yetkilileri paranın çekildiği banka dekontunu sunmuş, teslimat ve Erdoğdu’nun paraları İBB’ye götürmesi baz istasyonu kayıtlarıyla eşleşmişti. Aydoğdu “Bir şirketin bir çalışanı para çekmiş, ben ne bileyim neden çekmiş. Benim ne ilgim var” diye inkâr etti. Baz istasyonu kayıtları için de “O otel sürekli gittiğim bir yerdi” diyen Aydoğdu, birkaç paragraf dışında konuşmasının tamamına yakınında savunma yerine polemik yaptı.

