Bordo mavililer, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu’yu, Fenerbahçe’den Oğuz Aydın ve Levent Mercan’ı, Beşiktaş’tan da Rashica ile Taylan Bulut’u kiralamaya sıcak bakıyor.

Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapma planı yapan Trabzonspor gündemine İstanbul’un büyüklerinin sönük yıldızlarını aldı. Sebebi de önünde Fatih Tekke etkisiyle Ernest Muçi gibi canlı bir örneğin bulunması… Fırtına’nın şartlar oluşması durumunda “hayır” diyemeyeceği dört isim bulunuyor. Galatasaray’da fazla süre alamayan ve beklentileri karşılayamayan Ahmed Kutucu’ya izin çıkması durumunda sezon sonuna kadar kiralanması gündemde. Ancak sarı kırmızılı yönetim, Kutucu’yu bonservisiyle satmayı düşünüyor.

ZOR GİBİ GÖRÜNSE DE…

F.Bahçe’den ise gündemde olan isimler Fatih Tekke’nin Alanyaspor’dan eski öğrencisi olan Oğuz Aydın ile Levent Mercan. İki isim de sezonun ilk devresinde kullanıldı ancak devre arasında yerlerine yeni yabancılar gelirse forma şansları zora girecek. Trabzonspor iki ismi de kiralamaya sıcak bakıyor. Beşiktaş’tan ise öne çıkan ve Karadeniz ekibinin kadrosunda görmek istediği oyuncular Milot Rashica ile Taylan Bulut. Tabii ki büyük kulüpler arasında bu tarz transferlere camialardan tepki görmemek adına pek sıcak bakılmasa da beklentiler bu yönde.

BULUT YÜKSEK İHTİMAL

Bordo mavililerin transfer gündeminde Ahmed Kutucu, Oğuz Aydın da olsa da olabiliri en yüksek isim Beşiktaş’tan Taylan Bulut olarak öne çıkıyor. Sergen Yalçın’ın hiç düşünmediği genç sağ bek de forma giyebileceği bir takım istiyor.

