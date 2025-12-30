Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ve Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan 10 futbolcu listesinde yer aldı.

İLK 10'A GİRDİLER

Osimhen ile En-Nesyri, 2025'te İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde mücadele eden oyuncular arasında yapılan sıralamada ilk 10'a girmeyi başardı.

KYLIAN MBAPPE ZİRVEDE

İspanyol devi Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan oyuncu ünvanının sahibi oldu. Mbappe, Real Madrid formasıyla 56 resmi maçta 58 kez rakip fileleri havalandırarak bu alanda en üst sıraya yerleşti.

KANE VE PAVLIDIS TAKİP ETTİ

Fransız yıldızı 48 golle Bayern Münih'in ingiliz golcüsü Harry Kane ve 42 golle Benfica'nın Yunan forveti Vangelis Pavlidis takip etti.

ALTIN TOP'UN SAHİBİ DEMBELE 8. SIRADA

PSG ile 2025 yılını Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferi yaşayarak Altın Top ve FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünün sahibi olan Ousmane Dembele ise 29 golle söz konusu sıralamada 8. oldu.

OSIMHEN YILDIZ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 2025 yılında attığı 37 golle Avrupa'da 34 gollü Viktor Gyökeres, 31 gollü Serhou Guirassy, 29 gollü Ousmane Dembele ve 28 gollü Julian Alvarez'i geçerek sıralamada 5. oldu.

EN-NESYRİ 9. BASAMAKTA

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki oyuncular arasında 29 golle en fazla gol atan 9. futbolcu olarak kayıtlara geçti.

