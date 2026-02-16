Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplandı. Verilere göre bütçe açığı ocakta 214 milyar 543 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Ocak ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 635,8 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 421,2 milyar TL ve bütçe açığı 214,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 179,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 241,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Ocak ayında 139 milyar 259 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Ocak ayında 214 milyar 543 milyon TL açık verdi. 2025 yılı Ocak ayında 23 milyar 759 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2026 yılı Ocak ayında 241 milyar 873 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 1 trilyon 635 milyar 788 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 456 milyar 416 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 179 milyar 372 milyon TL olarak gerçekleşti. 2026 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL ödenekten Ocak ayında 1 trilyon 635 milyar 788 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 1 trilyon 56 milyar 342 milyon TL harcama yapıldı.

Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7,2 iken 2026 yılında yüzde 8,6 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 oranında artarak 1 trilyon 179 milyar 372 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7 iken 2026 yılında yüzde 7,3 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 1 trilyon 421 milyar 245 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 181 milyar 218 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 208 milyar TL oldu.

2025 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 917 milyar 83 milyon TL iken 2026 yılının aynı ayında yüzde 55 oranında artarak 1 trilyon 421 milyar 245 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2025 yılında yüzde 7,2 iken 2026 yılında yüzde 8,7 oldu.

2026 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49 oranında artarak 1 trilyon 181 milyar 218 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7,1 iken 2026 yılında yüzde 8,5 oldu.

