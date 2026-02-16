TBMM lokantasında stajyerlerin tacize uğradığı iddiasıyla görülen davada tutuklu bulunan 4 sanık tahliye edilmişti. Tahliyelere itiraz kabul edilirken 3 sanık yeniden tutuklandı, 1 kişi ise aranıyor.

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının bazı çalışanlar tarafından tacize uğradığı iddiası üzerine yetkililer harekete geçmişti. Olayla ilgili dava açılırken 4'ü tutuklu 5 sanık yargılanmaya başlamıştı.

4 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme 5 sanığın yargılandığı davada, 4 sanığın tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi.

YENİDEN TUTUKLANDILAR

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararlarına itiraz etti. Bugün de itiraz kabul edildi. 3 sanık yeniden tutuklanırken, 1 şahsı arama çalışmaları sürüyor.

İFADELERİ MİDE BULANDIRMIŞTI

Tutuklu sanıklardan İbrahim Beşlioğlu, 14 senedir Meclis'te çalıştığını belirterek, ilk defa böyle bir şey yaptığını, çok pişman olduğunu ve fiziksel bir temasta bulunmadığını anlatmıştı.

Tutuklu sanık Durmuş Uğurlu ise mağduru tutarak kendisine çekme sebebinin iş yapmadığı için uyarı amacı taşıdığını, cinsel bir amacının olmadığını, mağduru araştırmadığını, iş dışında bir iletişim de kurmadığını beyan etmişti.

Tutuklu sanık Recep Seven de mağdurla hiçbir samimiyetinin olmadığını, tokalaşırken herhangi bir yanlış harekette bulunmadığını, kendine iftira atıldığını öne sürmüştü.

Tutuklu sanık Halil İlker Güner, üzerine atılı cinsel istismar suçunu kabul etmediğini, bahsi geçen mesajları attığını fakat mesajların taciz olduğunu düşünmediğini belirtmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası