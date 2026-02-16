Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davası bugün görüldü. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasına katıldı.

DAVA 6 TEMMUZ'DA GÖRÜLECEK

Savunmasında suçlamaları reddeden İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası ertelendi. Mahkeme, duruşma tarihini 6 Temmuz olarak belirledi.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının da "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle 18 Mart'ta iptaline karar vermişti. İmamoğlu'nun diploma bilgisi 6 Mayıs'ta üniversitenin veri tabanından kaldırılmıştı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etmişti.

