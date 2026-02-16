“Rüya Gibi” dizisiyle ilgili final iddiası gündeme geldi. Seda Bakan, Uğur Güneş ve Ahsen Eroğlu’nun başrollerini paylaştığı yapım için kulislerden Rüya Gibi'nin biteceği yönünde bilgiler geldi. İddiaların ardımdan ''Rüya Gibi dizisi final mi yapacak, son bölüm ne zaman?'' , ''Rüya Gibi bitiyor mu?'' soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Dizinin son bölüm performansında yaşanan gelişmeler sonrası final iddiası da odak noktası haline geldi. Yapımın son yayınlanan bölümünde izlenme oranlarında gerileme olduğu belirtildi. Peki, Rüya Gibi dizisi final mi yapacak, son bölüm ne zaman?

Rüya Gibi dizisi final mi yapacak, son bölüm ne zaman? Rüya Gibi 12. bölüm fragmanı yayınlandı!

RÜYA GİBİ FİNAL Mİ YAPACAK?

“Rüya Gibi” dizisiyle ilgili final iddiası gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre kulislerde TMC Film imzalı yapım 13. bölümde final yapacak. Dizinin son yayınında reytinglerde düşüş yaşandığı belirtiliyor.

RÜYA GİBİ SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Rüya Gibi'nin ekran macerasının 13. bölümle tamamlanması bekleniyor. Yapımın 13 bölümlük garantiyle yola çıktığı belirtilirken son bölümün de 13. final bölümü olacağı ifade edildi.

RÜYA GİBİ BİTİYOR MU?

Dizinin bitip bitmeyeceği sorusu son bölümde yaşanan izlenme düşüşü sonrası daha sık sorulmaya başladı. Final kararı alınarak dizinin 13. bölümde dizi tamamlanması bekleniyor.

RÜYA GİBİ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya Gibi 11. bölümünde olaylar hızla büyüdü. Aydan ile Emir arasındaki soğukluk yerini yakınlaşmaya bırakırken Aydan’ın abisinin cezaevinden çıkar çıkmaz planını devreye sokması her şeyi değiştirdi. Emir’in vurulması ikilinin arasındaki bağı daha da derinleştirirken, Efe’nin Emir’in infaz edileceğini öğrenmesiyle otelde beklenmedik bir hamle yaşandı.

Otel sahnelerinde Aydan ile Emir arasındaki ilişkiye tanık olan Okan, bu gerçeği Efe’ye anlatıp anlatmama ikilemine girdi. Kuaför tarafında ise Hayriye ile Çido arasındaki gerilim giderek yükseldi. Yasemin’in kontrolsüz öfkesi kazayla ilgili saklanan sırrın ortaya çıkmasına neden olurken Çido büyük bir acıyla Efe’ye sığınmak üzere yola çıktı. Aydan ise kapısına dayanan abisiyle çok daha ağır bir yüzleşmenin içine sürüklendi.

