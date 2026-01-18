Show TV'nin TMC Film imzalı dizisi Rüya Gibi için yayın günü değişikliği kararı alındı. Başrollerini Seda Bakan ve Uğur Güneş'in paylaştığı yapımın, ekran yolculuğuna hangi gün devam edeceği yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla birlikte resmen duyuruldu.

Televizyon ekranlarının yeni sezon yapımlarından biri olan Rüya Gibi dizisinin yayın takviminde değişikliğe gidildi. Bir süredir final yapacağı konuşulan diziye kanal ikinci bir şans vererek yayın gününü değiştirdi.

RÜYA GİBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV tarafından paylaşılan bilgilere göre daha önce Salı akşamları izleyiciyle buluşan Rüya Gibi dizisi, 25 Ocak 2026 tarihinden itibaren pazar günleri yayınlanacak. Dizinin Salı akşamları gerçekleşen reyting rekabetinde beklenen oranlara ulaşamaması üzere yayın günü değiştirildi. Pazar günleri düzenli olarak yayınlanmaya devam edecek olan Rüya Gibi'nin oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar yer alıyor.

RÜYA GİBİ 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Aydan, Emir’in güvenliğini sağlamak amacıyla düşman olarak bildiği Bora ile bir iş birliğine giriyor. Bu kararının ardından Fiko ve Çiğdem’in tepkisini çekerken, Komiser Efe’nin Emir’e ait olduğu bilinen perili köşke düzenlediği geniş çaplı operasyon ön plana çıkacak.

Dizinin ilerleyen sahnelerinde duygusal gelişmeler de yaşanıyor. Komiser Efe ile Çiğdem karakterleri arasındaki romantik yakınlaşma dikkat çekerken Emir’in Tarık’a yönelik hamleleri gerilimi artıracak.

