TRT 1’in uzun soluklu yapımlarından Gönül Dağı dizisi yeni sezonu ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ramazan’ın kadrodan ayrılması ise yeni sezonla birlikte en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. İzleyenler son bölümle beraber ''Gönül Dağı Ramazan geri dönecek mi?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Gönül Dağı Ramazan karakterinin vedasının ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı. Dizinin kemik izleyici kitlesi, karakterin geri dönmesi yönünde çağrılarda bulunurken, Amcaoğulları’nın eski enerjisinin özlendiği sıkça dile getirildi. Peki, Gönül Dağı Ramazan geri dönecek mi?

GÖNÜL DAĞI RAMAZAN GERİ DÖNECEK Mİ?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Ramazan karakterinin yeniden hikayeye dahil olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ramazan’ı canlandıran Cihat Süvarioğlu’nun diziden ayrılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda geri dönüş çağrısı yapılırken, yapım ekibi ya da oyuncu cephesinden şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.

Karakterin senaryoda yurt dışına gönderilmesi, Ramazan’ın ilerleyen bölümlerde yeniden Gedelli’ye dönebileceği ihtimalini de canlı tutmuştu. Fakay yine de Ramazan’ın geri dönüşüne dair açıklama yapılmadı.

GÖNÜL DAĞI RAMAZAN NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Ramazan karakterinin diziden ayrılığı senaryo gereği planlanan bir gelişme olmuştu. Uzun süredir dizinin önemli karakterlerinden biri olan Ramazan’ın hikayesinin belirli bir noktada tamamlandığı ve yeni sezonda farklı hikaye kurgularına alan açılmak istendiği ifade edilmişti.

GÖNÜL DAĞI RAMAZAN’A NE OLDU?

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakteri, izleyiciyi derinden etkileyecek sert bir veda yerine daha yumuşak bir senaryo ile hikayeden çıkarıldı. Ramazan’ın yurt dışına gitmesiyle yapılan ayrılık ise ''Gönül Dağı Ramazan geri dönecek mi?'' sorusunu da taze tuttu.

