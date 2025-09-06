Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gönül Dağı Ramazan diziden ayrıldı mı, Cihat Süvarioğlu diziden çıktı mı?

Gönül Dağı Ramazan diziden ayrıldı mı, Cihat Süvarioğlu diziden çıktı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gönül Dağı Ramazan diziden ayrıldı mı, Cihat Süvarioğlu diziden çıktı mı?
Gönül Dağı Ramazan diziden ayrıldı mı, Cihat Süvarioğlu diziden çıktı mı soruları izleyenlerin gündeminde yer aldı. TRT 1’in sevilen yapımlarından Gönül Dağı, beşinci sezon finalinde izleyicileri şaşırtan bir ayrılıkla gündeme geldi.

Gönül Dağı Ramazan diziden ayrıldı mı, Cihat Süvarioğlu diziden çıktı mı merak ediliyor. TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı son sezonuyla ekrana veda eden sürpriz ayrılıklara sahne oldu. 

GÖNÜL DAĞI RAMAZAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Dizide Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu, sezon finaliyle birlikte projeden ayrıldı. Eskişehir’de geçen samimi hikayeye beş yıl boyunca hem mizahı hem de samimiyetiyle damga vuran Ramazan karakteri, final bölümüyle seyirciye veda etti.

CİHAT SÜVARİOĞLU DİZİDEN ÇIKTI MI?

Beş sezon boyunca Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu, aldığı kararla Gönül Dağı ekibinden ayrıldı. Dizinin sadık takipçileri tarafından merakla takip edilen ayrılık, yeni sezonda Ramazan’ın olmayacağını kesinleştirdi. 

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

23 Eylül 1990 tarihinde Konya’da doğan Cihat Süvarioğlu, hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon projelerinde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra oyunculuk yoluna yönelen Süvarioğlu, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde İleri Oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı.

Kariyerinde birçok projede yer alan oyuncu, özellikle Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteriyle hafızalara kazındı.

