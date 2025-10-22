21 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? Potadaki isimler netleşiyor

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de heyecan dolu eleme haftası devam ediyor. 21 Ekim Salı günü yayınlanan son bölümde kırmızı ve mavi takımlar ikinci dokunulmazlık oyunu için mutfağa çıktı. Şeflerin 7 bölge 7 yemek konseptli menüsünde kırmızı ve mavi takım yemekler hazırladı. 21 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu merak ediliyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın belirlediği menüde yarışmacılardan 7 farklı bölgeden yemekler hazırlamaları istendi. Zorlu mücadelede mavi takımın performansı daha başarılı bulundu ve takım dokunulmazlığını kazandı. Böylece kırmızı takım, potaya gidecek yeni isimleri belirlemek zorunda kaldı.

Mavi takımın düzenli iş birliği ve zamanlamadaki başarısı galibiyeti getirirken, kırmızı takım ise eksik tabaklar ve teknik hatalar nedeniyle bu hafta ikinci kez kaybetti.

21 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımın bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar sachertorte (zaher pastası) hazırladı. Şeflerin titiz değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. Dokunulmazlığı alan isim eleme potasına kaptan Nisa’yı gönderdi.

Ardından takım içi oylama yapıldı. Oylamada en çok ismi çıkan Barış, haftanın 4. eleme adayı oldu. Böylece kırmızı takımdan Nisa ve Barış eleme potasına giden yeni iki yarışmacı olarak belirlendi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin tadımının ardından en başarılı tabak Furkan'ınki seçildi. Takım arkadaşları arasından bir kişiyi eleme potasına gönderme hakkı olan Furkan, tercihini Nisa'dan yana kullandı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

21 Ekim Salı akşamı belirlenen yeni isimlerle birlikte haftanın eleme potasında dört yarışmacı yer alıyor. Daha önce belirlenen Aslı ve Sümeyye’nin ardından Nisa ve Barış da potaya eklendi.