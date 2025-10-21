Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa su kesintisi sorgulama: BUSKİ yeni kesintileri paylaştı, Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi sorgulama: BUSKİ yeni kesintileri paylaştı, Bursa'da sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
Bursa su kesintisi sorgulama: BUSKİ yeni kesintileri paylaştı, Bursa&#039;da sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da günlerdir süregelen su kesintileri vatandaşları çileden çıkarır hale getirdi. Kentin birçok ilçesinde su kesintileri yaşanmaya devam ederken, "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ), kuraklık nedeniyle su kesintilerinin devam edeceğini belirtiyor.

Bursa'da 16 Ekim 2025 tarihinden bu yana devam eden su kesintileri vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Kentin birçok ilçesinde vatandaşlar günlerdir temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekerken, "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusu aramalarda öne çıkıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nün (BUSKİ) 21 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklama dikkat çekiyor.

Bursa su kesintisi sorgulama: BUSKİ yeni kesintileri paylaştı, Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

BUSKİ YENİ KESİNTİLERİ PAYLAŞTI, BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BUSKİ, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 22 Ekim-28 Ekim tarihleri arasında da su kesintilerinin devam edeceğini duyurdu.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bursa su kesintisi sorgulama: BUSKİ yeni kesintileri paylaştı, Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

“Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.’’ 

BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Bursa su kesintisi sorgulama: BUSKİ yeni kesintileri paylaştı, Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

