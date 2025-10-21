Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yolsuzluk soruşturmasında 200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı

Yolsuzluk soruşturmasında 200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı

- Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB yönelik yolsuzluk soruşturma kapsamında, Mali Şube ekipleri 200'ün üzerinde İBB çalışanını ifadeye çağırdı. 50 çalışan bugün ifade verdi.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı. 50'den fazla çalışanın bugün ifade vermeye gittiği belirtildi. 

Ayrıntılar geliyor...

