Yolsuzluk soruşturmasında 200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB yönelik yolsuzluk soruşturma kapsamında, Mali Şube ekipleri 200'ün üzerinde İBB çalışanını ifadeye çağırdı. 50 çalışan bugün ifade verdi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haber MerkeziEditör: Sezer Doğru