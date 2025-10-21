Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İBB'ye yolsuzluk soruşturması... İş adamı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı

İBB'ye yolsuzluk soruşturması... İş adamı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İBB&#039;ye yolsuzluk soruşturması... İş adamı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Divan Otel Genel Müdürü'nün ardından bugün de İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hareketli günler yaşanıyor.

Dün Koç Holding'e bağlı Divan Otel Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada ifadeye vermek üzere savcılığa çağrıldı. Tomruk, ifadesinin ardından adliyeden ayrılmıştı.

İFADE VERECEK

Bugün de aynı soruşturma kapsamında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı.

Akın'ın gün içinde adliyeye gidip ifade vereceği tahmin ediliyor.

HAMDİ AKIN KİMDİR?

1954 yılında İstanbul’da doğan Hamdi Akın, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Günümüzde faaliyet konusu altyapı ve üstyapı inşaatı, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, su dağıtım ve atık su hizmetleri, enerji ve gayrimenkul gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak, idare ve koordinasyonunu sağlamak olan Akfen Holding’i 1976 yılında kurdu. Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanlıği ve Mersin Liman İşletmeleri (MIP) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

İBB'ye yolsuzluk soruşturması... İş adamı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı - 1. Resim

TAV'IN KURUCUSU OLDU

1997 yılında dünyanın en zorlu sektörlerinden biri olan havacılık sektöründe Türkiye’de ilk büyük kapasiteli havalimanı inşaatı ve operasyonunu yapmak üzere kurduğu TAV markasında 2017 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİCİLİK YAPTI

Hamdi Akın, 2000-2002 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, 1992-2004 yılları arasında Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1995-2001 yılları arasında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2009 yılları arasında Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı ve 2011-2018 yılları arasında Deniz Temiz Derneği’nin (TURMEPA) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

London School of Economics’de Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü’nün kurucularından olan Akın, 1999 yılından bu yana Türkiye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla kurduğu Türkiye İnsan Kaynakları ve Eğitim Vakfı’nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ile Vakfın Onursal Başkanı, Basketbol için Eğitim ve Destek Vakfı (BİDEV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Üyesi unvanlarını taşıyor.

Ayrıca Hamdi Akın, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Asbaşkanı ve Macaristan’ın Muğla ve Denizli illerinden sorumlu Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana'da "kuş barakamı yaktın" diyerek arkadaşı Mehmet Aldanma'yı katletti!Bursa'da üretiliyor, İsviçre'ye ihraç ediliyor! Almanya ve Fransa da peşinde...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yolun ortasına yatıp sinir krizi geçirdi! Bursa'da hareketli saatler - GündemYolun ortasına yatıp sinir krizi geçirdi! Bursa'da hareketli saatlerJapon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki uyardı: 400 yıldır enerji birikti, Bandırma'da risk büyük! - Gündem170 bin kişinin yaşadığı ilçede risk büyük!Paribu, Binance, Papara... Yasa dışı bahiste çok sayıda gözaltı var - GündemParibu, Binance ve Papara'ya operasyonMeral Akşener'in prensiydi! Ümit Dikbayır bugün yeni partisinin rozetini takacak - GündemÜmit Dikbayır yeni partisinin rozetini takacakİstanbul'da bir garip olay! Yolun ortasına uzanıp reels izledi - Gündemİstanbul'da bir garip olay! Yolun ortasına uzanıp reels izledi"Kaçırıldı" denilen genç evden çıktı! İşin aslı babasını da isyan ettirdi - Gündem"Kaçırıldı" denilen genç bakın nerden çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...