İBB'ye yolsuzluk soruşturması... İş adamı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hareketli günler yaşanıyor.

Dün Koç Holding'e bağlı Divan Otel Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada ifadeye vermek üzere savcılığa çağrıldı. Tomruk, ifadesinin ardından adliyeden ayrılmıştı.

İFADE VERECEK

Bugün de aynı soruşturma kapsamında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı.

Akın'ın gün içinde adliyeye gidip ifade vereceği tahmin ediliyor.

HAMDİ AKIN KİMDİR?

1954 yılında İstanbul’da doğan Hamdi Akın, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Günümüzde faaliyet konusu altyapı ve üstyapı inşaatı, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, su dağıtım ve atık su hizmetleri, enerji ve gayrimenkul gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak, idare ve koordinasyonunu sağlamak olan Akfen Holding’i 1976 yılında kurdu. Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanlıği ve Mersin Liman İşletmeleri (MIP) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

TAV'IN KURUCUSU OLDU

1997 yılında dünyanın en zorlu sektörlerinden biri olan havacılık sektöründe Türkiye’de ilk büyük kapasiteli havalimanı inşaatı ve operasyonunu yapmak üzere kurduğu TAV markasında 2017 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİCİLİK YAPTI

Hamdi Akın, 2000-2002 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, 1992-2004 yılları arasında Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1995-2001 yılları arasında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2009 yılları arasında Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı ve 2011-2018 yılları arasında Deniz Temiz Derneği’nin (TURMEPA) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

London School of Economics’de Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü’nün kurucularından olan Akın, 1999 yılından bu yana Türkiye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla kurduğu Türkiye İnsan Kaynakları ve Eğitim Vakfı’nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ile Vakfın Onursal Başkanı, Basketbol için Eğitim ve Destek Vakfı (BİDEV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Üyesi unvanlarını taşıyor.

Ayrıca Hamdi Akın, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Asbaşkanı ve Macaristan’ın Muğla ve Denizli illerinden sorumlu Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktadır.