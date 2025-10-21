Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kırşehir'de tonlarca kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir'de tonlarca kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Kırşehir polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda kaçak tütün operasyonu yaptı.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda bir kamyon Kırşehir girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 250 çuval içerisinde toplam 5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 5 MİLYON TL

Ele geçirilen kaçak tütünün piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu bildirildi. Operasyonda kamyon sürücüsü O.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

