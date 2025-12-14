İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 14 Aralık 2025 Pazar günü Beydağ ilçesinde ana boru arızası nedeniyle 3 saatlik bir su kesintisi yaşanmaktadır. Pazar gününe su kesintisi haberiyle başlayan ilçe sakinleri, "İzmir Beydağ'da sular ne zaman gelecek? " sorusuna cevap bulmak istiyor.

İzmir'in Beydağ ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ana boru arızası kapsamında sular kesildi.

İZSU'dan yapılan son dakika açıklamalarına göre, ana hattındaki arıza nedeniyle iki mahallede su kesintisi gerçekleşiyor. Gözler Beydağ'da suların verileceği saat çevrildi.

İZMİR BEYDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir Beydağ'da suların 14.00'da yeniden verilmesi bekleniyor.

Beydağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası gerekçe gösterilerek Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinin bazı kesimlerinde 14 Aralık 2025 saat 11.00 - 14.00 arasında yaklaşık 3 saat kesintisi yaşanacaktır.

14 ARALIK İZMİR'İN HANGİ İL.ÇELERİNDE SULAR KESİLECEK?

İZSU tarafından paylaşılan su kesintisi listesine göre; Beydağ başta olmak üzere Bornova, Karabağlar, Kınık ve Urla'da sular kesilmiştir.

Branşman ve ana boru arızası nedeniyle kesilen suların gün içinde yeniden verileceği tahmin ediliyor.

