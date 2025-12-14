Son olarak 5 aylığına Persepolis'i çalıştıran ve olumlu izler bırakan Teknik Direktör İsmail Kartal'a İran'dan başka bir takımın ilgisinin olduğu iddia edildi.

Son olarak Persepolis'te görev yapan ve geçtiğimiz haziran ayından bu yana takım çalıştırmayan İsmail Kartal'a yine İran'dan ilgi olduğu ileri sürüldü.

SON ŞAMPİYONDA İŞLER YOLUNDA DEĞİL

İran Gulf Pro Ligi'ni geçen sezon şampiyon olarak tamamlayan Tractor'de bu sezon işler yolunda gitmezken İran kulübünde teknik direktör Dragan Skocic'in koltuğu sallantıda.

HIRVAT HOCANIN YERİNE GELEBİLİR

Tasnim'den Hatam Shiralizadeh'nin haberine göre; ligde son 5 maçında 1 galibiyet alabilen Tractor'de Skocic ile yollarını ayrılması ve Hırvat teknik adamın yerine İsmail Kartal'ın göreve getirilmesi gündemde.

İRAN'DA 16 MAÇA ÇIKTI

Kartal geçen sezonun ikinci yarısında görev yaptığı bir başka İran takımı Persepolis'in başında 16 maça çıkmış ve 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.

