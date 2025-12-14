Ukrayna Premier Ligi'nde LNZ Cherkasy ile zirve yarışında olan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ara transfer dönemde rakibinin en etkili futbolcusunu kadrosuna kattı.

Teknik Direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ara transfer döneminde stratejik bir hamleye imza attı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde lider durumda bulunan LNZ Cherkasy'nin Nijeryalı sağ kanat hücumcusu Prosper Obah'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Turuncu siyahlılar, Obah ile 31 Aralık 2030'a kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalandığı açıklandı.

BONSERVİSİ 4.4 MİLYON EURO

Ukrayna basınından TaToTake'nin haberine göre; Shakhtar Donetsk bu transfer için Cherkasy'ye 4.4 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca futbolcunun performansına bağlı olarak bonuslar da bulunuyor.

Prosper Obah

KRALLIKTA ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR

22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz temmuz ayında 700 bin avroya Portekiz 2. Lig takımı Vizela'dan transfer edilmişti.

Cherkasy'nin bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Prosper Obah, 15 maçta 7 kez fileleri havalandırdı. Obah, Ukrayna Premier Ligi'ndeki gol krallığı yarışında 4 futbolcuyla birlikte ilk sırada yer alıyor.

