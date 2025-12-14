Liverpool’da Mohamed Salah’ın forma tercihi nedeniyle yaşadığı rahatsızlığın ardından yıldız futbolcunun geleceği yeniden tartışma konusu oldu. İtalyan spor medyasının önde gelenlerinden Corriere dello Sport, Salah için Galatasaray'ın devreye girdiğini yazdı ve sarı kırmızılıların yıldız oyuncu için ödeyebileceği ücreti de yazdı.

Futbol camiası günlerdir Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah’ın geleceğini konuşuyor. Salah’ın takımdaki rolünden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmesinin ardından Mısırlı oyuncunun ara transfer döneminde ayrılabileceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Galatasaray’ın da Salah için nabız yokladığı öne sürülürken, muhtemel transferde bonservis ve maaş beklentileri de ortaya çıktı.

GALATASARAY'DAN '15 MİLYON EURO' İDDİASI

Sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği ve muhtemel bir transfer için mali şartları değerlendirdiği belirtiliyor.

Corriere dello Sport’ta yayınlanan habere göre Galatasaray’ın Salah’a yıllık 15 milyon euro seviyesinde bir maaş teklif etmeyi planladığı, Liverpool’un ise sözleşmesi 2027’de sona erecek olan yıldız oyuncu için 50-60 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi bulunduğu ifade ediliyor. Salah’ın talep edebileceği yıllık ücretin ise 20 milyon euro civarında olabileceği aktarılıyor.

Salah, Galatasaray yolunda! İtalyan medyası maaşına kadar yazdı

SALAH'TAN 20 MAÇTA 5 GOL, 4 ASİST

Bu sezon Liverpool formasıyla 20 maçta görev alan Mohamed Salah, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Leeds United karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda yedek kalmaktan duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Mısırlı futbolcu, kulüp içinde yaşanan sürecin kendisi için kabul edilebilir olmadığını vurgulamıştı. 2017 yılından bu yana Liverpool’da forma giyen Salah, İngiliz ekibiyle birçok yerel ve uluslararası kupanın yanı sıra Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

