Sakarya’da tarladan 40–50 liraya çıkan beyaz lahana, pazarda ve markette 200 liraya kadar ulaştı. Üretici fiyat farkına tepki gösterip "Tarlada, köylüde ucuz, pazarda pahalı" dedi.

Kış sezonunun en çok rağbet gören sebzelerinden lahananın Sakarya'da hasadı sürüyor. Bu seneki verimden memnuniyet duyan üreticiler, kışın habercisi olan sebzeyi 7'den 70'e herkesin yiyebileceğini dile getirdi. Erenler ilçesine bağlı Büyükesence Mahallesi'nin muhtarı ve burada üreticilik yapan Sadettin Duman, tarladan tanesi yaklaşık 50 liraya çıkan lahananın ise pazar ve marketlerde yaklaşık 200 liraya satıldığını aktardı.

BÜTÜN TARLALAR LAHANAYA AYRILDI Büyükesence Mahallesi'nin muhtarı ve üreticilik yapan Sadettin Duman, "Mahallemizde 5 bin dönüm arazisinin yaklaşık 2 bin dönümünde lahana var. Totale bakacak olursak Sakarya'da yaklaşık 3 bin 500 dönüm lahana ekilmiş durumda. Hasat devam ediyor. Lahana kış sebzesidir ve ekimlerini Temmuz 15 ile Ağustos'un 15'ine kadar devam eder.

Lahanadan sarma, turşu ve yemek yapılır. Lahana dışında diğer ürünlerde de geçerlidir su olmadan olmaz. Bin bir emekle toplanıyor çapa, kesim bakımın yanı sıra yağmur ve çamur demeden çalışıyoruz. Artı hava şartları da çok önemli kaliteli olması için.

Lahanalar tane olarak satılır ve pazarcılar 40-50 bandında bir fiyatla alıyor ancak pazarda ise 150-200 liraya satılıyor biz bunu görünce şaşırıyoruz. Tarladan 40-50 liraya alınan lahana pazarda 200 lira insan üzülüyor. Ama her mahsul genelde böyle oluyor. Tarlada, köylüde ucuz, pazarda pahalı.

Üreticiyi de düşünmek lazım. Toptancı, aracı da kazanıyor ama bu kadar fark olmaması lazım. Bu ürünün hasadı büyük bıçaklarla yapılıyor. Yağmur, çamur demeden çalışıyoruz hatta kar yağarken bile çalıştığımız oldu. Günlerimiz hep yağmurlu geçiyor bizimde yağmurluklarımız var onları giyerek çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

