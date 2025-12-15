Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Hilal taktiğini Bilal baltaladı

Murad Tamer
Murad Tamer murad.tamer@tg.com.tr
Beşiktaş maçın başında rakibinin sağlı sollu ataklarını savuşturmakla uğraşırken âdeta baskın yaptı Akyazı’da. Avına saldırmak için sinsice bekleyen Kartal, iki defa Trabzon ceza sahasına dalış yaptı ikisinde de pençesini attı. Ancak Trabzonspor’un pes etmesini beklemek saflık olurdu. Beğenilmeyip gönderilen ve Trabzon’da yıldızlaşan Muçi’nin golünde Gökhan Sazdağı’nın asistini es geçmemek gerekir.

Yine hatalar zinciri

Trabzonspor’un maçın başındaki hatası, üzerine çöktüğü rakibini sindirdiğini düşünmesiydi. Bu yüzden savunmayı iyice öne çıkardı Fatih Tekke... Rakibini kendisine çeken siyah beyazlılar, kanatlardan açılarak cephe gerisine sızdı ve ‘hilal taktiği’yle golleri buldu. Sergen Yalçın’ın koparmak üzere olduğu maçı, bireysel hata ustası oyuncuları baltaladı yine. Bu defa El Bilal eklendi zincire. Gollerde de bireysel hatalar vardı.

Zubkov’un inadı

Bu sezon Beşiktaş’ın neredeyse her oyuncusu ateşle yaklaşılmaması gereken türden. Sergen Yalçın’ın çok iyi oyun planına rağmen bu kadar bireysel hatalarla başarılı olması zor. Bu sezon kaçıncı maç, kaçıncı hata... Jurasek de şut yerine pas verse fişi çekecek, maç bitecek. Bir de üstüne Rafa Silva’nın kaprisiyle uğraşıyor. Sergen Yalçın’ın çıldırması için her şeyi deniyor öğrencileri. Bu sezonu atlatırsa Sergen Hoca çok başarılı olur... Zubkov da inadıyla maçı döndüren isim oldu. Şutlarıyla da Hami Mandıralı’yı andırıyor.

Maçın adamı: Zubkov

