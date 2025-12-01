Cengiz Ünder vites artırdı

Beşiktaş ligin son sırasındaki Karagümrük ile öyle bir maça çıktı ki, puan kaybederse istifalar yaşanabilirdi. Oyunun gidişatı da iç açıcı görünmüyorken ilk defa 11’de şans bulan Jota Silva derin bir oh çektirdi Sergen Yalçın’a... İlk yarıdaki Beşiktaş hücumda tempoluydu ancak bu tempo panik havasındaydı. Olgun bir atak geliştiremediler. Hücum hattındaki bütün isimlerin birbirleriyle oynamaya alışkın olmamaları bunun sebebi.

Her maç başka

Ligin başındaki Beşiktaş’ın hücum dörtlüsüne bakın: Rashica, Silva, Mario, Abraham... Bunlardan hiçbiri dün 11’de yoktu. Her hafta birinin yeri değişiyor. Hücum hattının başarılı olması için bu bölgede görev yapan oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlığını kazanması lazım. Jota Silva ilk defa 11’de sahaya çıktı. El Bilal bu sezon ikinci defa santrforda görev yaptı. Cerny iki haftadır 10 numarada. Al Cengiz’den de o kadar. Orkun da bir ay sonra maça çıktı. Bu takımdan nasıl olgun atak beklenir ki?

Cengiz çırpındı

Bir gollük canı olan Karagümrük geriye düştükten sonra dağıldı ama Beşiktaş bu kadar dağınık rakibini cezalandırmakta acele etmedi. Serginho’nun hediye ettiği penaltı da buna dâhil. Kalesinde devleşen Grbic gecenin yıldızı olmak üzereyken ikinci gole sebep oldu. Cengiz Ünder penaltı kaçırmış olsa da Beşiktaş’ın en çok çırpınan ismiydi. Kondisyonu da artmış gözüktü. Beşiktaş’ın bonusları: Cengiz ve Orkun dünkü viteste oynamaya devam ederse devre arasına umutlu girilir.

Maçın adamı: Cengiz Ünder

Murad Tamer’in önceki yazıları...