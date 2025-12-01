Ödeme sistemi iyzico, Kasım fırsatları döneminde işlemlerde geçen yıla göre yüzde 2 kat artış ve toplam işlemlerde yüzde 30 pay yakaladı; ortalama sepet tutarı 4.091 TL oldu. Saniyede 1.000 işlem geçilen altyapıda toplam işlem hacmi yüzde 22 artarken, tek çekim işlemler 2025’te yüzde 70’e yükseldi, taksitli işlemler ise yüzde 30’a geriledi.

Ödeme sistemleri şirketi iyzico, 28 Kasım Cuma gününe ait alışveriş verilerini açıkladı. Kasım fırsatları döneminde iyzico ile Öde üzerinden yapılan işlemler 2 kat artarak geçen yılki oranı geride bıraktı ve toplam işlemlerdeki payı yüzde 30’a yükseldi. iyzico ile Öde ortalama sepet tutarı 4.091 TL oldu.

iyzico altyapısı üzerinden saniyede 1.000 işlem geçerken, toplam işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış gösterdi. Ortalama sepet tutarı 2.656 TL’ye yükselerek geçen yılın üzerinde gerçekleşti. 2024’te ödeme yöntemlerinin yüzde 69’unu tek çekim, yüzde 31’ini taksitli işlemler oluşturuyordu. 2025’te ise tek çekim tercihleri yüzde 70’e yükselirken, taksitli işlemler yüzde 30 seviyesine geriledi.

