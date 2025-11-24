Dünyanın en yaşanılabilir 20 şehri açıklandı: Türkiye'den bir şehir listede
Veri ve araştırma şirketi Resonance, her yıl dünyanın en etkili ve ekonomik olarak en hızlı gelişen şehirlerini ortaya koyan bir rapor yayınlıyor. Şirketin "Yaşanacak ve Ziyaret Edilecek En İyi Şehirler" adı verilen raporunda Türkiye'den de bir şehir yer alıyor.
Yaşanacak ve ziyaret edilecek en iyi yerleri belirlemek için şirket, nüfusu 1 milyonu aşan 400'den fazla şehri karşılaştırdı. Her şehri, aile dostu turistik yerlerin sayısı, yürünebilirlik, toplu taşıma kalitesi, gece hayatı, genel ekonomik durum gibi ölçütleri kullanarak üç faktöre göre puanladı: yaşanabilirlik, çekicilik ve refah.
Resonance ayrıca, şehirlerin çekiciliğnii ölçmek için Google, Instagram ve TikTok gibi platformlardan gelen kullanıcı verilerini de analiz etti. 2026'nın en iyi şehirleri arasında Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, ABD ve Asya'dan birçok şehir yer alırken Mexico City ve Miami gibi turistik şehirler listede ilk 20'ye giremedi.
İşte dünyada yaşamak veya ziyaret etmek için en iyi 20 şehir...
Nüfus: 14 milyon 206 bin
Tek kişinin aylık masrafı (kira hariç): 714,60 dolar (yaklaşık 30 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 964,04 ABD doları (yaklaşık 40 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 47,20 ABD doları (yaklaşık 2 bin lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı: 3,81 dolar (yaklaşık 200 lira)
Nüfus: 7 milyon 617 bin
Tek bir kişinin aylık masrafı (kira hariç): 1.081 dolar (yaklaşık 45 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 2.318,18 dolar (yaklaşık 90 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 70,64 dolar (yaklaşık 3 bin lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı: 5,14 dolar (yaklaşık 220 lira)
Nüfus: 22 milyon 421 bin
Tek kişinin bir aylık maliyeti (kira hariç): 636,60 dolar (yaklaşık 27 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 668,09 dolar (yaklaşık 28 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 38,36 dolar (yaklaşık 1600 lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı: 2,14 dolar (yaklaşık 90 lira)
Nüfus: 7.605.000
Tek kişinin bir aylık masrafı (kira hariç): 1.088,50 dolar (yaklaşık 46 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 1.685,81 dolar (yaklaşık 70 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 85,40 ABD doları (yaklaşık 3 bin 600 lira)
Bir fincan kahvenin fiyatı: 3,91 dolar (yaklaşık 165 lira)
Nüfus: 28 milyon 482 bin
Tek kişinin aylık masrafı (kira hariç): 588,30 dolar (yaklaşık 25 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 908,02 dolar (yaklaşık 39 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 32,33 dolar (yaklaşık bin 400 lira)
Bir fincan kahvenin maliyeti: 3,14 dolar (yaklaşık 135 lira)
Nüfus: 21 milyon 312 bin
Tek kişinin aylık masrafı(kira hariç): 578,20 dolar (yaklaşık 25 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 984,62 dolar (yaklaşık 42 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 28,11 dolar (yaklaşık 1200 lira)
Bir fincan kahvenin fiyatı: 2,86 dolar (yaklaşık 120 lira)
Nüfus: 2 milyon 989 bin
Tek bir kişi için aylık masraflar(kira hariç): 1.330,10 dolar (yaklaşık 57 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 2.459,87 dolar (yaklaşık 104 bin dolar)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 115,28 dolar (yaklaşık 4 bin 900 lira)
Bir fincan kahvenin fiyatı: 4,92 dolar (yaklaşık 200 lira)
Nüfus: 24 milyon 160 bin
Tek kişinin aylık masrafı(kira hariç): 1.034,80 dolar (yaklaşık 44 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 868,77 dolar (yaklaşık 37 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 54,47 dolar (yaklaşık 2300 lira)
Bir fincan kahvenin fiyatı: 3,61 dolar (yaklaşık 153 lira)
Nüfus: 12 milyon 928 bin
Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.348,80 dolar (yaklaşık 57 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 2.555,26 dolar (yaklaşık 108 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 100 dolar (yaklaşık 4 bin lira)
Bir fincan kahvenin fiyatı: 5,74 dolar (yaklaşık 245 lira)
Nüfus: 5.450.000
Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.134,50 dolar (yaklaşık 48 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 2.197,54 dolar (yaklaşık 93 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 81,61 dolar (yaklaşık 3400 lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı: 3,52 dolar (yaklaşık 150 lira)
Nüfus: 5.094.000
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 1.549,23 dolar (yaklaşık 65 bin lira)
Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 911,3 dolar (yaklaşık 38 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 69,17 dolar (yaklaşık 3 bin lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı: 2,96 dolar (yaklaşık 120 lira)
Nüfus: 5.106.000
Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.140,7 dolar (yaklaşık 48 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 1.420,68 dolar (yaklaşık 60 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 72,05 dolar (yaklaşık 3 bin lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı: 4,44 dolar (yaklaşık 180 lira)
Nüfus : 6 milyon
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 2.458,65 dolar (yaklaşık 105 bin lira)
Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.128,6 dolar (yaklaşık 48 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 81,69 dolar (yaklaşık 3500 lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı:: 5,85 dolar (yaklaşık 250 lira)
Nüfus: 4 milyon 306 bin
Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.022,6 dolar (yaklaşık 43 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası : 1.447,95 dolar (yaklaşık 62 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 80,69 dolar (yaklaşık 3500 lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı: 2,09 dolar (yaklaşık 80 lira)
Nüfus: 6 milyon 38 bin
Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.126,1 dolar (yaklaşık 48 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 2.967,40 dolar (yaklaşık 125 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 68,86 dolar (yaklaşık 3 bin lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı: 4,67 dolar (yaklaşık 200 lira))
Nüfus: 6 milyon 983 bin
Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 929,20 dolar (yaklaşık 39 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 1.512,80 dolar (yaklaşık 64 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 69,17 dolar (yaklaşık 3 bin lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı: 3,24 dolar (yaklaşık 137 lira)
Nüfus: 36 milyon 635 bin
Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 930,3 dolar (yaklaşık 39 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası : 996,97 dolar (yaklaşık 42 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 41,95 dolar (yaklaşık 1800 lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı: 3,26 dolar (yaklaşık 138 lira)
Nüfus: 13.171.000
Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.206,80 dolar (yaklaşık 51 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 1.609,17 dolar (yaklaşık68 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti: 74,93 dolar (yaklaşık 3 bin lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı:5,01 dolar
Nüfus: 19 milyon 940 bin
Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.668,60 dolar (yaklaşık 71 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 4.142,86 dolar (yaklaşık 175 bin dolar)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti: 145 dolar (yaklaşık 6 bin lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı: 5,72 dolar (yaklaşık 242 lira)
Nüfus: 12 milyon 451 bin
Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.393,7 dolar (yaklaşık 59 bin lira)
Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 3.112,03 dolar (yaklaşık 132 bin lira)
Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti : 104,58 dolar (yaklaşık 4 bin 500 lira)
Bir bardak kahvenin fiyatı: 5,27 dolar