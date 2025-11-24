İşte dünyada yaşamak veya ziyaret etmek için en iyi 20 şehir Veri ve araştırma şirketi Resonance, her yıl dünyanın en etkili ve ekonomik olarak en hızlı gelişen şehirlerini ortaya koyan bir rapor yayınlıyor. Şirketin "Yaşanacak ve Ziyaret Edilecek En İyi Şehirler" adı verilen raporunda Türkiye'den de bir şehir yer alıyor. Yaşanacak ve ziyaret edilecek en iyi yerleri belirlemek için şirket, nüfusu 1 milyonu aşan 400'den fazla şehri karşılaştırdı. Her şehri, aile dostu turistik yerlerin sayısı, yürünebilirlik, toplu taşıma kalitesi, gece hayatı, genel ekonomik durum gibi ölçütleri kullanarak üç faktöre göre puanladı: yaşanabilirlik, çekicilik ve refah. Resonance ayrıca, şehirlerin çekiciliğnii ölçmek için Google, Instagram ve TikTok gibi platformlardan gelen kullanıcı verilerini de analiz etti. 2026'nın en iyi şehirleri arasında Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, ABD ve Asya'dan birçok şehir yer alırken Mexico City ve Miami gibi turistik şehirler listede ilk 20'ye giremedi. İşte dünyada yaşamak veya ziyaret etmek için en iyi 20 şehir...

20. İstanbul Nüfus: 14 milyon 206 bin

Tek kişinin aylık masrafı (kira hariç): 714,60 dolar (yaklaşık 30 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 964,04 ABD doları (yaklaşık 40 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 47,20 ABD doları (yaklaşık 2 bin lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı: 3,81 dolar (yaklaşık 200 lira)

19. Hong Kong Nüfus: 7 milyon 617 bin

Tek bir kişinin aylık masrafı (kira hariç): 1.081 dolar (yaklaşık 45 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 2.318,18 dolar (yaklaşık 90 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 70,64 dolar (yaklaşık 3 bin lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı: 5,14 dolar (yaklaşık 220 lira)

18. Sao Paulo Nüfus: 22 milyon 421 bin

Tek kişinin bir aylık maliyeti (kira hariç): 636,60 dolar (yaklaşık 27 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 668,09 dolar (yaklaşık 28 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 38,36 dolar (yaklaşık 1600 lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı: 2,14 dolar (yaklaşık 90 lira)

17. Toronto Nüfus: 7.605.000

Tek kişinin bir aylık masrafı (kira hariç): 1.088,50 dolar (yaklaşık 46 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 1.685,81 dolar (yaklaşık 70 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 85,40 ABD doları (yaklaşık 3 bin 600 lira)

Bir fincan kahvenin fiyatı: 3,91 dolar (yaklaşık 165 lira)

16. Şanghay Nüfus: 28 milyon 482 bin

Tek kişinin aylık masrafı (kira hariç): 588,30 dolar (yaklaşık 25 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 908,02 dolar (yaklaşık 39 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 32,33 dolar (yaklaşık bin 400 lira)

Bir fincan kahvenin maliyeti: 3,14 dolar (yaklaşık 135 lira)

15. Pekin Nüfus: 21 milyon 312 bin

Tek kişinin aylık masrafı(kira hariç): 578,20 dolar (yaklaşık 25 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 984,62 dolar (yaklaşık 42 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 28,11 dolar (yaklaşık 1200 lira)

Bir fincan kahvenin fiyatı: 2,86 dolar (yaklaşık 120 lira)

14. Amsterdam Nüfus: 2 milyon 989 bin

Tek bir kişi için aylık masraflar(kira hariç): 1.330,10 dolar (yaklaşık 57 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 2.459,87 dolar (yaklaşık 104 bin dolar)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 115,28 dolar (yaklaşık 4 bin 900 lira)

Bir fincan kahvenin fiyatı: 4,92 dolar (yaklaşık 200 lira)

13. Seul Nüfus: 24 milyon 160 bin

Tek kişinin aylık masrafı(kira hariç): 1.034,80 dolar (yaklaşık 44 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 868,77 dolar (yaklaşık 37 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 54,47 dolar (yaklaşık 2300 lira)

Bir fincan kahvenin fiyatı: 3,61 dolar (yaklaşık 153 lira)

12. Los Angeles Nüfus: 12 milyon 928 bin

Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.348,80 dolar (yaklaşık 57 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 2.555,26 dolar (yaklaşık 108 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 100 dolar (yaklaşık 4 bin lira)

Bir fincan kahvenin fiyatı: 5,74 dolar (yaklaşık 245 lira)

11. Sidney Nüfus: 5.450.000

Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.134,50 dolar (yaklaşık 48 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 2.197,54 dolar (yaklaşık 93 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 81,61 dolar (yaklaşık 3400 lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı: 3,52 dolar (yaklaşık 150 lira)

10. Barselona Nüfus: 5.094.000

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 1.549,23 dolar (yaklaşık 65 bin lira)

Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 911,3 dolar (yaklaşık 38 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 69,17 dolar (yaklaşık 3 bin lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı: 2,96 dolar (yaklaşık 120 lira)

9. Berlin Nüfus: 5.106.000

Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.140,7 dolar (yaklaşık 48 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 1.420,68 dolar (yaklaşık 60 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 72,05 dolar (yaklaşık 3 bin lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı: 4,44 dolar (yaklaşık 180 lira)

8. Dubai Nüfus : 6 milyon

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 2.458,65 dolar (yaklaşık 105 bin lira)

Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.128,6 dolar (yaklaşık 48 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 81,69 dolar (yaklaşık 3500 lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı:: 5,85 dolar (yaklaşık 250 lira)

7. Roma Nüfus: 4 milyon 306 bin

Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.022,6 dolar (yaklaşık 43 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası : 1.447,95 dolar (yaklaşık 62 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 80,69 dolar (yaklaşık 3500 lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı: 2,09 dolar (yaklaşık 80 lira)

6. Singapur Nüfus: 6 milyon 38 bin

Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.126,1 dolar (yaklaşık 48 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 2.967,40 dolar (yaklaşık 125 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 68,86 dolar (yaklaşık 3 bin lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı: 4,67 dolar (yaklaşık 200 lira))

5. Madrid Nüfus: 6 milyon 983 bin

Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 929,20 dolar (yaklaşık 39 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 1.512,80 dolar (yaklaşık 64 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 69,17 dolar (yaklaşık 3 bin lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı: 3,24 dolar (yaklaşık 137 lira)

4. Tokyo Nüfus: 36 milyon 635 bin

Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 930,3 dolar (yaklaşık 39 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası : 996,97 dolar (yaklaşık 42 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti (içecekler hariç): 41,95 dolar (yaklaşık 1800 lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı: 3,26 dolar (yaklaşık 138 lira)

3. Paris Nüfus: 13.171.000

Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.206,80 dolar (yaklaşık 51 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 1.609,17 dolar (yaklaşık68 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti: 74,93 dolar (yaklaşık 3 bin lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı:5,01 dolar

2. New York Nüfus: 19 milyon 940 bin

Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.668,60 dolar (yaklaşık 71 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 4.142,86 dolar (yaklaşık 175 bin dolar)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti: 145 dolar (yaklaşık 6 bin lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı: 5,72 dolar (yaklaşık 242 lira)

1. Londra Nüfus: 12 milyon 451 bin

Tek kişinin aylık masrafları(kira hariç): 1.393,7 dolar (yaklaşık 59 bin lira)

Şehir merkezinde tek yatak odalı bir evin ortalama aylık kirası: 3.112,03 dolar (yaklaşık 132 bin lira)

Orta düzey bir restoranda iki kişilik üç çeşit yemeğin maliyeti : 104,58 dolar (yaklaşık 4 bin 500 lira)

Bir bardak kahvenin fiyatı: 5,27 dolar

