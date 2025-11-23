Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından değerlendirmeler yaptı.

Yine bireysel hatayla puan kaybettiklerini belirten Yalçın, "Çok iyi başlamadık ilk 15-20 dakikada. Oyuncular alıştı ve kontrol bize geçti. 20-25 dakikayı çok etkili oynadık. İkinci yarı iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz. Kazanmak amacındaydık. Oyuncuların enerjileri iyiydi. Şanssızdık. Olmayınca olmuyor." dedi.

"İNSANIN BAŞINA GELEBİLİYOR"

Bir kez daha öne geçtikleri maçtan puan kaybıyla ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Yalçın, "Oyuncularla sürekli konuşuyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlarda öne geçip puan veriyoruz. Anlaşılır gibi değil. Çok bireysel hatalar oluyor. Bireysel hatalar belimizi büktü. Bireysel hatanın çalışması yok. Bunu çözecek çalışma yok. Olabiliyor bunlar. Önlem alamıyoruz bunlara doğal olarak. 1-0'dan sonra bireysel hatadan gol yemesek daha enerjik, motivasyonu yüksek olacaktı takım. Futbol canlı oyun. Her şeyi öngöremiyoruz. Takım iyi niyetli. Oyun anlayışımız fena değil. Takım mücadele de ediyor. Samsunspor da iyi ve güçlü bir ekip. Kazanabilirdik, futbolda her türlü sonuç insanın başına gelebiliyor." şeklinde konuştu.

