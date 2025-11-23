Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta taraftarlar, Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

Süper Lig'de konuk ettiği Samsunspor ile berabere kalarak lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde düşen Beşiktaş'ta taraftarlar isyan bayrağını açtı.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Tüpraş Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş tribünleri, Samsunspor maçının son dakikalarında ve bitiminde istifa tezahüratlarında bulundu.

Taraftarlar ilk olarak Serdal Adalı ve yönetimine istifa tezahüratı yaptı.

YALÇIN ALEYHİNE OLAY TEZAHÜRAT

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç bitiminde Teknik Direktör Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarında bulundu. Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar, "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" şeklinde tempo tuttu.

DOLMABAHÇE'DE GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş, kendi evinde oynadığı lig maçlarında galibiyete hasret kaldı.

Bu sezon Tüpraş Stadı'nda 6. maçına çıkan siyah-beyazlı ekip; ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor ile oynadığı maçları kazanarak hanesine 9 puan yazdırdıktan sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi.

Dolmabahçe'de galibiyet sevincini unutan siyah-beyazlılar daha sonra ev sahibi olduğu maçlarda Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

EMRAH TAŞÇI

