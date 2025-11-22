Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 13'üncü haftasında 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarda görev yapacak VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı)hakemlerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 13'üncü hafta heyecanı, 22 Kasım Cumartesi günü 3 maçla başlıyor. MHK, bugün yapılacak karşılaşmalarda görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.

Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında saat 20.00'de başlayacak müsabakada; VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da ise Anıl Usta olacak.

Kayserispor - Gaziantep FK

VAR: Emre Malok

AVAR: Bahtiyar Birinci

Eyüpspor - Fatih Karagümrük

VAR: Kadir Sağlam

AVAR: Deniz Caner Özaral

Galatasaray - Gençlerbirliği

VAR: Bülent Birincioğlu

AVAR: Anıl Usta

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası