Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 13'üncü hafta heyecanı, 22 Kasım Cumartesi günü 3 maçla başlıyor. MHK, bugün yapılacak karşılaşmalarda görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.
Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında saat 20.00'de başlayacak müsabakada; VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da ise Anıl Usta olacak.
Kayserispor - Gaziantep FK
VAR: Emre Malok
AVAR: Bahtiyar Birinci
Eyüpspor - Fatih Karagümrük
VAR: Kadir Sağlam
AVAR: Deniz Caner Özaral
Galatasaray - Gençlerbirliği
VAR: Bülent Birincioğlu
AVAR: Anıl Usta
