DIŞ HABERLER SERVİSİ
Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hapse girdi
Brezilya’da siyasi dengeleri altüst eden gelişme doğrulandı. Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, hakkında verilen 27 yıllık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından resmen cezaevine gönderildi.
Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, avukatının açıklamasına göre mahkeme kararı sonrası cezaevine gönderildi. Bolsonaro hakkında verilen 27 yıllık hapis cezası darbe girişimi suçlamasına dayanıyor.
MAHKEME KARARI KESİNLEŞTİ
Yerel basın, Bolsonaro’nun tutuklanma sürecinin tamamlandığını ve eski devlet başkanının resmen cezaevine sevk edildiğini aktardı. Kararın ardından federal polis cezaevi prosedürünü uygulamaya aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR