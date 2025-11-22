Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen şarampole uçan otomobil kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi. Kazada annesi olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan oğlu da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 20 Kasım Perşembe günü Adapazarı-Mudurnu D-140 kara yolu Reşadiye mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ümit Şahin (41) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole uçtu.

Anne ve oğulun feci ölümü… Peş peşe can verdiler

ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün annesi Aynur Şahin’in (68) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve oğulun feci ölümü… Peş peşe can verdiler

OĞLU DA KURTULAMADI

Araçta bulunan yaralılar Ç.Ç. (4), H.G. (12) ve sürücü Ümit Şahin ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Annesinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazanın ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ümit Şahin’de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne ve oğulun feci ölümü… Peş peşe can verdiler

Kazada vefat eden Aynur Şahin’in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Akyazı Kubbeli Yeni Camii’ne getirilen Şahin, dün Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Seyfeler Aile Mezarlığında toprağa verildi. Kazada yaralanan 4 ve 12 yaşındaki çocukların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası