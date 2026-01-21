Araç sahiplerini üzecek haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla motorine zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 59 liraya yaklaştı.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha zamlandı.

MOTORİNE ZAM

Motorinin litre fiyatına bugün itibarıyla 1 lira zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 56 lira sınırına yükseldi. Motorinin litresi diğer şehirlerde ise 57-58 lira seviyesine yükseldi.

Akaryakıta bir zam daha! Litresi 60 liraya dayandı

DOĞUDAKİ ŞEHİRLERDE 59 LİRAYA YAKLAŞTI

Motorine gelen zam sonrası Diyarbakır, Malatya, Mardin, Siirt gibi Doğu'daki şehirlerde motorinin litresi 58 lirayı aştı. Türkiye'de en pahalı motorin ise 58.71 lira ile Hakkari'de satılıyor.

21 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.01 55.87 29.29 İstanbul Anadolu 53.83 55.69 28.69 Ankara 54.91 56.95 29.17 İzmir 55.20 57.20 29.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası