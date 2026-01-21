2026’ya hızlı başlayan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, 20 Ocak kapanışı itibarıyla bu yıl %13,71 prime ulaştı. Enflasyon ve faizlerde gerileme, büyüme performansında artış, şirket finansallarında toparlanma ve daha yüksek değerlemeler öne çıkıyor. CDS risk priminde düşüşle birlikte yabancı ve yerli yatırımcı ilgisinde artış beklentisi de piyasayı destekliyor. Bu arada 13 kurumdan BİST 100 için 12 aylık hedef fiyat tahmini geldi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da zirve serisi devam ederken, BİST 100 endeksi 20 Ocak işlemlerini 12.805 puandan tamamladı. Aynı zamanda rekor kapanış yapan borsada, en yüksek 12.914 seviyesi görüldü. BİST 100’de böylece 20 Ocak itibarıyla 2026’da gerçekleşen prim %13,71 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK YÜKSELENLER

Sadece ocak ayı işlemleri dikkate alındığında BİST 30 kapsamındaki büyük hisselerden Aselsan %45,34 primle ilk sırada yer aldı. Onu %30,88 yükselişle Astor Enerji, %23,05 ile TÜPRAŞ, %20,74 ile Ülker Bisküvi ve %19,03 ile Türk Altın İşletmeleri takip etti.

Dünya genelinde jeopolitik risklerdeki artış savunma sanayi şirketlerine destek olurken, bu kapsamdaki Aselsan’daki yükseliş de dikkat çekti.

EN AZ YÜKSELENLER

Şişecam %1,56, İş Bankası %2,27, Garanti Bankası %2,30, Enka İnşaat %3,22 ve Yapı Kredi Bankası ise %3,92 primler 2026'nın ilk 20 gününde BİST 30 kapsamında en az yükselen hisseler oldu. Banka hisselerinin borsadaki son yükselişe daha düşük tepki vermesi dikkat çekti.

Bu dönemde BİST 30 kapsamında sadece SASA Polyester hisseleri geriledi. SASA'daki değer kaybı %-14,39 olarak gerçekleşti.

Borsa için 13 farklı hedef! 2026’da hangi kurum, ne bekliyor?

BORSADA BEKLENTİLER

Borsada 2026 yılının ana senaryosu olarak; enflasyon ve faizlerde gerileme, büyüme performansında artış, şirket finansallarında toparlanma ve daha yüksek değerlemeler öne çıkıyor. Bu kapsamda CDS risk priminde düşüşle birlikte yabancı ve yerli yatırımcı ilgisinde artış beklentisi de, piyasayı destekleyen ana unsurlar olarak kendini gösteriyor.

NOT ARTIŞI GELİR Mİ?

Global Yatırım tarafından paylaşılan 2026 Strateji Raporunda; “Ortodoks ekonomi politikalarının devam ettirilmesi ve bu yöndeki kararlılık, 2026 yılında kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerinde daha yapıcı bir tona geçmesini sağlayabilir. Baz senaryomuzda 5 yıllık CDS’in 170–180bp bandına gerilemesi mümkün görünüyor” ifadelerine yer verildi.

Borsa için 13 farklı hedef! 2026’da hangi kurum, ne bekliyor?

BİST 100 HEDEF FİYAT

Dezenflasyon süreci, politika faizi adımları ve büyüme faktörünün 2026’da öne çıkacağı aktarılan raporda; “5 Yıllık CDS risk priminde yaşanan düşüş ve kâr büyüme beklentileri ışığında 7,1 F/K çarpanının BİST 100 için adil düzey olduğunu hesaplıyoruz. Bu çarpan, endeks için 16.600 seviyesine işaret etmektedir. Bu hedef, projeksiyonlarımızla uyumlu görünmektedir” görüşü de yer aldı.

HANGİ KURUM, NE BELİYOR?

2026 Strateji Raporlarını yayımlayan aracı kurumlar ve bankaların, olumlu senaryoda BİST 100 için hedef fiyat öngörüleri ise 12 aylık dönem için şöyle:

-Tacirler Yatırım: 15.200

-Kuveyt Türk Yatırım: 15.250

-OYAK Yatırım: 15.407

-Deniz Yatırım: 15.600

-İnfo Yatırım: 15.800

-Gedik Yatırım: 16.069

-Garanti BBVA Yatırım: 16.100

-Tera Yatırım: 16.300

-Şeker Yatırım: 16.500

-Alnus Yatırım: 16.500

-Halk Yatırım: 16.550

-Global Yatırım: 16.600

-Ünlü&Co: 16.680

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurumlar tarafından yayımlanan raporlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle değildir.

Haberle İlgili Daha Fazlası