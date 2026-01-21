Altın fiyatlarında son dakika! 21 Ocak 2026 gram altın fiyatı (TSİ 06:00 itibarıyla) 6.735 TL ve ons altın 4.845 dolar ile rekor tazeledi. ABD ve AB arasındaki Grönland geriliminden destek bulan altında, 2026 yılının ilk 3 haftasındaki prim %12’ye ulaştı. Piyasalarda riskli varlıklardan kaçış da hızlandı. Bitcoin sadece dünkü işlemlerde %-4,5 düşüşle yeniden 90 bin doların altında geriledi. ABD borsalarında da kayıplar %2’yi aştı...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda jeopolitik riskler artarken; hisse senetleri, para birimleri, kıymetli madenler ve kriptolarda sert hareketler yaşanıyor.

ABD’nin Grönland’ı alma konusundaki ısrarı ve bu kapsamda 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getirmesinin ardından, Avrupa tarafından sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Acil toplantı ile bir araya gelen 27 üyeli Avrupa Birliği’nin, misilleme olarak ABD’ye karşı bir dizi ekonomik tedbiri devreye alabileceği bildiriliyor.

Davos Zirvesinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ABD’nin gümrük vergisi tehditleri karşısında AB'nin çıkarlarını koruyacaklarını ve hukukun üstünlüğünden yana olduklarını vurguladı.

ALTINDA YENİ REKOR

Dikkatler bugün Davos’ta olması ve bir konuşma yapması beklenen ABD Başkanı Donald Trump’a çevrilirken; piyasalarda da risk iştahının düştüğü ve güvenli liman talebinin arttığı görülüyor.

Son rakamlara bakıldığında ons altın bugün ilk işlemlerde 4.845 dolar ile rekor tazeledi. 21 Ocak 2026 gram altın fiyatı da 6.735 TL ile yeni zirvesini gördü. 2026 yılının ilk 3 haftasında altın fiyatlarındaki yükselişin boyutu %12 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Bu arada Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.860 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.190 TL’ye ulaştı.

BORSALAR DÜŞÜYOR

Pazartesi tatil olan ABD borsalarında ise salı günü işlemelerinde sert düşüşler yaşandı. S&P 500 endeksi %-2,06 ve Nasdaq %-2,39 gerilerken, yatırımcıların ABD varlıklarından kaçmasının da etkisiyle dolar endeksi 98,50’ye çekildi.

Asya borsaları yeni güne zayıf başladı. Japonya borsasında ilk işlemlerde kayıplar %-0,5 civarında gerçekleşiyor. Vadeli işlemlerde Avrupa borsalarında da sınırlı kayıplar gözlemleniyor.

BTC, 90 BİN DOLARIN ALTINDA

Kriptolar da yaşanan gelişmelerden negatif etkileniyor. Bitcoin sadece dünkü işlemlerde %4,5 düşüşle yeniden 90 bin doların altında geriledi. 21 Ocak işlemlerine bakıldığında, sabah saatlerinde BTC’de 89 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

