Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’ın eski futbolcularından Muhammed El-Deayea, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin transferini sert sözlerle eleştirdi. Al-Ittihad’ın eski yıldızlarından Hamad Al-Montashari ise El-Deayea cevap verdi.

Al-Ittihad’ın eski yıldızlarından Muhammed El-Deayea, Karim Benzema'nın ayrılığının ardından En Nesyri'nin transfer edilmesinin eleştirerek oyuncunun yeterli seviyede olmadığını belirtti.

"EN-NESYRİ HATALI BİR TRANSFER"

Suudi Arabistan'dan SBA Sport'a konuşan El-Deayea, Al-Ittihad'ı saha içindeki liderini kaybettiğini belirterek "Yusuf En-Nesyri'yi Benzema'nın yerine tercih eden kişi, Al-Ittihad'ı geriye götürdü. Fransız yıldız ayrıldığından beri takımın sahadaki lider karakterini kaybettiğini hissediyorum. Benzema'nın oyuna dokunuşu ve aldığı kararlar çok özeldi. Cristiano Ronaldo'nun karakterinden nasıl söz ediyorsak, Benzema da aynı karaktere sahipti.' Al-Ittihad, sahip olduğu en önemli unsuru, yani Benzema'yı kaybetti. Onunla lig ve kupayı kazandılar, takım için çok büyük bir güçtü. Bana göre Al-Ittihad, En-Nesyri'yi transfer ederek hata yaptı." sözleriyle En Nesyri transferini eleştirdi.

Youssef En-Nesyri (Solda)

''EN-NESYRI'YE UYGUN İMKANLAR SAĞLANMALI''

Al-Ittihad'ın eski yıldızlarından Hamad Al-Montashari ise El-Deayea'nın sözlerine karşı çıkarak "Benzema büyük bir oyuncu ve lider bir karakter, bunda hiçbir tartışma yok. Ancak En-Nesyri transfer edildikten sonra ona uygun imkanların sağlanması gerekiyordu. En-Nesyri çok iyi bir oyuncu. Sevilla, Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe'de yaptığı gibi gol atmasını sağlayacak çözümler üretilmeli. Onu şu anda tamamen yargılamak doğru olmaz. Bu transferi değerlendirmek için sezon sonunu beklemek gerekir. Özellikle de sözleşmesinin bitmesine daha bir buçuk sezon varken." sözleriyle En Nesyri transferini savundu.

7 MAÇTA 4 GOLE KATKI YAPTI

Al-Ittihad formasıyla 7 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

