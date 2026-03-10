Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun şubat ayı değerlendirmesinde seçilen Fenerbahçe, Bursaspor ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ödülleri takdim edildi.

Fenerbahçe'ye, Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü TFF İstanbul Bölge Temsilcisi Gür Onar takdim etti. Sarı-lacivertli kulüp adına ödülü Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ile Sportif Direktör Devin Özek aldı.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülen 2'nci Lig temsilcisi Bursaspor'a, TFF Bursa Bölge Temsilcisi Atilla Dönmez ödülü takdim etti. Yeşil-beyazlı kulüp adına ödülü Başkan Enes Çelik, ligin 26'ncı haftasında oynanan Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesinde aldı.

Enes Çelik

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye, Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü TFF Trabzon Bölge Temsilcisi Hamdi Aslan verdi. Bordo-mavili ekibin teknik direktörüne, geçtiğimiz hafta antrenman öncesinde ödülü takdim edildi.

Fatih Tekke

ÖDÜL GETİREN HAREKETLER

Fenerbahçe, 'Geleceğe Umut' projesi kapsamında yapacağı transferlerde oyuncu maaşlarının yüzde 1'ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sağlayacak özel bir programa ayırma kararı alarak toplumsal sorumluluk alanında güçlü bir etki oluşturmuştu.

2'nci Lig'in 22'nci haftasında oynanan Adanaspor maçı öncesinde rakibinin konaklama sorununu çözerek örnek bir dayanışma sergileyen Bursaspor'a, Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü verilmesini kararlaştırılmıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak Pazartesi günü oynanan Süper Kupa Yarı Finali öncesinde yaptığı açıklamada, sporun insanları bir araya getiren, keyif alınması gereken yönüne vurgu yaparak, sporun birleştirici gücünü öne çıkaran yaklaşımıyla Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülmüştü.

