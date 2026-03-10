Domenıco Tedesco, herkesin gördüğü acı gerçeği itiraf etti. Bir zamanlar rakiplerin korkulu rüyası olan Saracoğlu, şimdi sarı lacivertli futbolcuların kâbusu. Tribün tepkisinden çekinen oyuncuların eli ayağı titriyor…

MEHMET EMİN ULUÇ - F.Bbahçe, kan terlediği Samsunspor maçını son dakika golleriyle çevirerek şampiyonluk yarışına tutundu. Ama Domenico Tedesco’nun açıklamaları, sarı lacivertlilerde işlerin yolunda gitmediğini net olarak ortaya döktü. Devre arasında, “Henüz maç bitmedi. Kendinize inanın” fırçasıyla takımı ateşleyen İtalyan, maç sonu ise tribünlere mesaj yolladı. Saracoğlu’ndaki tribün baskısının takımı aşağı çektiğini belirten Tedesco, “Kadıköy’de tedirgin hissediyoruz. Elimiz ayağımız titriyor” itirafında bulundu.

BİRLİK OLMAMIZ ŞART

Henüz maç bitmeden gösterilen tepkilerin, sosyal medyada ailelere yapılan siber zorbalığın takım içinde rahatsızlığa sebep olduğunu vurgulayan Domenico Tedesco, “Tepkiler sadece hedefe konulan isimleri değil bütün takımı olumsuz etkiliyor. Şu an tek yumruk olma zamanı” ifadelerini kullandı. İtalyan çalıştırıcı “En çok ihtiyacımız olan şey birlik. Hedefe ancak hep beraber koşabiliriz” vurgusunda bulundu. Daha önce de Jorge Jesus “Sadece kazanırken tutkulu taraftar olmanın bir değeri yok” çıkışını yapmıştı.

Domenico Tedesco

SON KURBAN MERT MÜLDÜR

Samsun maçında tribünlerin hedefe koyduğu Mert Müldür, “Bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum ancak nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni çok üzdü” dedi. Yönetim, olayın faillerini tespit edip bundan sonra stada girişlerini yasaklayacak.

TEDİRGİNLİK

Ligde dokuz beraberlik alan namağlup Fenerbahçe, dış sahada 10, evinde ise 8 puan kaybetti. Sarı lacivertlilerin iç sahada kazanma oranı yüzde 66’da kaldı.

ORTA YAP YETER!

F.Bahçe, kenar ortalarından yenen gollerde lig lideri. Sarı lacivertliler, 25 golün 10’unu bu şekilde kalesinde görürken, Tedesco’dan, “Biz gol atmak kolay, orta yapmanız yeterli” öz eleştirisi geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası