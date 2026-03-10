Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesi ödemelerine çevrilirken, 4.000 TL tutarındaki ödemelerin bu hafta hesaplara yatması bekleniyor. Ancak olası bir artış için yapılacak yasal düzenleme takvimi 16-19 Mart tarihlerine kaydırabilir.

Türkiye genelindeki milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye tarihlerine kilitlendi.

20-22 Mart tarihlerine denk gelen bayram öncesinde, ödemelerin geleneksel olarak bir hafta önceden tamamlanması planlanıyor.

Emekliye bayram ikramiyesi bu hafta yatacak mı? 'Artış' ihtimali tarihi değiştirdi

İKRAMİYELERDE 'ARTIŞ' İHTİMALİ

Mevcut planlamaya göre 4.000 TL olarak belirlenen ikramiyelerin bu hafta sonuna kadar hesaplara geçmesi öngörülürken, Ankara kulislerinde konuşulan "artış" ihtimali takvimde değişikliğe yol açabilir.

MECLİS SÜRECİ TARİHLERİ DEĞİŞTİREBİLİR

İkramiye miktarında yeni bir artış kararı alınması durumunda, bu değişikliğin hayata geçmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

Meclis sürecinin devreye girmesiyle birlikte ödemelerin 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinde yapılacağı tahmin ediliyor.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Malullük ve ölüm aylığı alanların yanı sıra, sürekli iş göremezlik geliri sahipleri, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve sivil terör mağdurları da ikramiye listesinde yer alıyor.

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar ise hak ettikleri maaş bağlama oranları üzerinden ödemelerini alacaklar.

YILLIK TOPLAM RAKAM 8.000 TL'YE ULAŞIYOR

Ramazan Bayramı ile başlayacak olan ödeme süreci, Kurban Bayramı'nda yapılacak ikinci ödeme ile devam edecek. Her iki bayramda da 4.000'er lira alacak olan emeklilerin cebine, yıllık toplamda 8.000 TL ikramiye girmiş olacak.

