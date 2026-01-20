BİST 100 endeksinde 2026 yılında gerçekleşen prim, ocak ayı tamamlanmadan %13,20 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti. Rekorlar kıran borsada ocak ayında 4 halka arz için de talep toplandı. Bu iki faktör ile birlikte 2026 yılının başında 100 bin yeni yatırımcı borsaya geldi. Böylece hisse senedi piyasalarındaki yatırımcı sayısı 6 milyon 610 bin kişiye yükseldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ocak ayının üçüncü haftasına da rekorla başlarken, dünkü işlemlerde 12.838 ile yeni zirve seviye görüldü. Kapanış ise %0,63 primle 12.748 seviyesinden gerçekleşti. Böylece BİST 100 endeksinde 2026 yılında gerçekleşen prim, ocak ayı tamamlanmadan %13,20 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti.

YATIRIMCI SAYISI ARTTI

Borsanın rekor üstüne rekor kırması yatırımcı sayısında da dikkat çeken artışları beraberinde getirdi. 2025 yılının sonunda hisse senedi piyasalarında 6 milyon 510 bin olan yatırımcı sayısı, MKK tarafından açıklanan 19 Ocak 2026 verilerine göre 6 milyon 610 bin kişiye yükseldi. Böylece söz konusu kısa dönemde borsaya 100 bin yeni yatırımcı geldi.

HALKA ARZLAR ETKİLİ OLDU

Bu arada halka arzlarda da 2026 yılı hızlı başladı. Ocak ayında taleplerin toplandığı MEYSU’nun halka arzına 648 bin 3 yatırımcı katılım gösterirken; bu rakam FRMPL’de 688 bin 564 ve ZGYO’da 431 bin 380 olarak gerçekleşti. UCAYM hisselerine ise 14,6 kat talep geldi. Yeni halka arzlar da borsada yatırımcı sayısının artmasında etkili oldu.

BORSADA BEKLENTİLER

BİST 100 endeksinin yeni yıla olumlu başlangıç yapmasının ardından yükselen trendde rekor tazeleme eğilimi gösterdiğini aktaran QNB Invest açıklamasında “İçeride son yılların en düşük seviyesine gerileyen enflasyon ile birlikte dezenflasyon sürecinin devam etmesi ve TCMB’den faiz indirim beklentileri olumlu yansıyor. Geçen hafta negatif ayrışan bankacılık endeksi, TCMB’nin faiz kararı öncesinde yeniden güçlenme eğilimi gösterdi” denildi.

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

QNB Invest tarafından paylaşılan günlük bültende, BİST 100’de yükselen trendin ilk hedefi olan 13.000 seviyesine yaklaşıldığına dikkat çekilerek, “Bu yükselişin ileri taşınması için, endeksin 13.000 seviyesini kalıcı olarak aşması oldukça önemli. 12.600 desteği üzerinde genel pozisyonlar korunabilir. Perşembe günü TCMB’nin politika faizini 150 baz puan indirim ile %36,50’ye düşürmesi öngörülüyor. Bu durum da destekleyici bir gelişme” görüşlerine yer verildi.

