Altının fiyatı uçunca vatandaş rotayı gümüşe çevirdi. Gümüşçü esnafı, nişan ve düğünlerde gümüş bilezik döneminin başladığını söyledi.

Geçtiğimiz yıla göre altın fiyatlarının ikiye, gümüşün ise dört katına yakın artmasıyla birlikte vatandaşın yatırım ve takı tercihleri de yön değiştirdi.

Özellikle 9,25 ayar gümüş bilezikler, modern tasarımlarıyla vitrinlerin en çok ilgi gören ürünleri arasına girdi. Hem birikim aracı hem de günlük kullanım için tercih edilen bu bilezikler, farklı model ve seçeneklerle alıcıların beğenisine sunuluyor.

FİYATI 10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Gümüş bileziklerin fiyatları; gramaj, tasarım ve işçilik kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Elazığ'daki gümüşçülerde gümüş bilezik fiyatları 1.750 TL'den başlayarak 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilginin arttığını dile getiren gümüşçü esnafı Cemal Şahin, vatandaşların beyaz altın yerine gümüşü tercih ettiğini ifade etti.

NİŞANLARIN, DÜĞÜNLERİ GÖZDESİ OLDU

Şahin, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının tüketici davranışlarını değiştirdiğini belirterek, "Son zamanlarda yaşanan artışlardan dolayı vatandaşlar takıdan çok yatırımlık ürünleri soruyor. Adeta karaborsa gibi bir durum oluştu.

Özellikle bin ayar ve üzeri ürünler daha çok düşünülüyor. Vatandaşlar külçe olarak saklamak yerine, bilezik şeklinde taşımanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor. İşçilik altınla neredeyse aynı. Ancak gümüşte has oranı biraz düşük, işçilik yüksek olabiliyor ve bu da maliyeti artırıyor.

Bin ayar gümüş olduğunda ise bilezik olarak rahatlıkla taşınabiliyor. Gümüş setlerimiz 4 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor. Gram ve işçilik fiyatları belirliyor. Yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilgi arttı. Vatandaşlarımız beyaz altın yerine gümüşü tercih ediyor" dedi.

