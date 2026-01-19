ABD ve Avrupa arasında yaşanan Grönland krizi, küresel piyasalarda Bitcoin ve borsalar üzerinde de etkisini gösteriyor. Cuma günü 95.500 dolardan kapanan Bitcoin, bugün 91.900 dolara kadar geriledi. Asya borsaları yeni haftaya zayıf başlangıç yaparken; Avrupa borsalarında da vadeli işlemlerde kayıplar %1 civarında gerçekleşiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD ve AB arasında Grönland konusunda yaşanan son gelişmeler jeopolitik tansiyonu yükseltirken, küresel piyasalarda ilk tepkilere bakıldığında “riskli varlıklardan kaçış” eğilimi öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonunda 8 Avrupa ülkesine ek tarife açıklamış, AB tarafı ise bu tehdide karşı sert tepkiler göstermişti.

Trump; Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’yı hedef alan gümrük vergilerinin 1 Şubat’ta %10 ile başlayıp, 1 Haziran’da %25′e yükseleceğini bildirmişti.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ise “tehdide karşı ortak bir cevap” koordine ettiğini söyledi. AB ülkelerinin Grönland konusunu görüşmek üzere “acil” bir araya gelmesi bekleniyor.

BİTCOİN’DE DÜŞÜŞ

Jeopolitik risklerde yaşanan artışın piyasalar üzerindeki etkileri, ilk olarak riskli varlık grubunda yer alan kriptolarda kendini gösterdi. Cuma günü 95 bin 500 dolardan kapanan Bitcoin, hafta sonu gelen açıklamalarla irtifa kaybetmeye başladı. Bugünkü işlemlerde ise BTC fiyatı en düşük 91.900 doları gördü. TSİ 06:00 itibarıyla BTC fiyatı 92.500 dolara yakın seyrediyor.

ETF’LERE DİKKAT

Geçen hafta ETF’ler kanalıyla BTC’ye yaklaşık 1,5 milyar dolarlık para girişi gerçekleştiğini ve fiyatların da 98 bin dolara yaklaştığını hatırlatan analistler, “Şu anda BTC’deki düşüşün sınırlı olduğunu söyleyebiliriz ancak ETF’lerden çıkışlar başlarsa, BTC üzerindeki baskı da artabilir” uyarısında bulunuyor. Bitcoin’de 50 günlük ortalamanın bulunduğu 91 bin 700 dolar ilk önemli destek olarak gösteriliyor.

BORSALAR GERİLİYOR

Küresel borsalarda da haftanın ilk işlem gününde baskı öne çıkıyor. Japonya, Avustralya ve Hong Kong borsalarında ilk işlemlerde değer kayıpları %0,5-1,0 arasında değişiyor.

Avrupa piyasalarında da vadeli işlemlerde düşüşler dikkat çekiyor. Almanya DAX endeksinde kayıplar %1’i aşarken, Avrupa borsalarının göstergesi olan STOXX Europe 600 endeksi ise %0,8 civarında değer kaybı yaşıyor.

