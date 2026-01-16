Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ocak ayının ilk yarısında %10’un üzerinde prim yaparken, aracı kurumlardan da 2026 beklentileri gelmeye devam ediyor. Son olarak Halk Yatırım, BİST 100 için bu yıl 16.550 hedef fiyat öngörüsünde bulundu. Kurum, model portföyünde de 10 hisseyi öne çıkardı. İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul 2026 yılına pozitif bir başlangıç yaparken, BİST 100 endeksi ocak ayının ilk yarısında %10,61 gibi yüksek bir prime imza attı. Aracı kurumlardan da 2026 Strateji Raporları gelmeye devam ediyor.

Son olarak Halk Yatırım tarafından açıklanan raporda, 2026 yılında politika faizinde düşüş beklentisine dikkat çekilerek “TCMB politikalarının etkisiyle faizlerdeki kademeli düşüşün, yerli yatırımcıların portföylerinde hisse senedi ağırlığının yükselmesini destekleyebileceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

YABANCI, ÖNCE TAHVİLE GELDİ

2026’da yabancı yatırımcı girişlerinin tahvil piyasasında daha erken ve belirgin şekilde görülmeye başlandığı aktarılan raporda, hisse senedi tarafında ise güçlü bilanço yapısı ve sürdürülebilir kârlılık sunan şirketlerde yoğunlaşma yaşanabileceği öngörüldü.

Enflasyon beklentilerinin çıpalanması ile birlikte reel faiz ortamının da korunmasının, yıl boyunca TL varlıklara olan talebi destekleyici bir zemin oluşturacağı da aktarıldı.

BİST 100 İÇİN 2026 HEDEF FİYAT

2026 yılında faizlerde gevşeme döngüsünden bankalar ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının daha fazla destek bulabileceği aktarılan raporda; yılın ikinci yarısında “makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilmesi” beklentisinin de gerçekleşmesi halinde, faize duyarlı çimento, iletişim, savunma, havacılık, gıda perakendeciliği, enerji ve otomotiv sektörlerinin de güçlü görünümünü koruyabileceği görüşü dile getirildi. BİST 100 için de 2026’da 16.550 hedef fiyat öngörüsünde bulunuldu.

ÖNE ÇIKABİLECEK HİSSELER

Bu arada Halk Yatırım 2026’nın model portföyünde; Akbank, İş Bankası, Çimsa, Emlak Konut GYO, Migros, Türk Hava Yolları, EnerjiSA, Aselsan, Turkcell ve Ford Otosan hisselerini öne çıkardı.

Önemli Uyarı: Bu içerik, aracı kurumlar tarafından hazırlanan raporlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

