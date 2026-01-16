İstanbul’da 1+1 dairelerin ortalama kirası Aralık 2025 itibarıyla 28 bin 812 TL olarak gerçekleşti. Bu konutlar, yıllık ortalama %7,74 ile en fazla kira getirisi sunan daire tipi oldu. Ancak 3 ilçede 1+1’lerin yıllık kira getirisinin %10’u aşması dikkat çekti. İstanbul’un fiyatta en pahalı ilçelerinin, kira getirisinde ilk 10 arasında yer almadığı da görüldü. İşte mega kentte 1+1 dairelerde en fazla getiri sunan 10 ilçe…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut yatırımcısının aradığı önemli kriterlerden biri de kira geliri olurken, toplam satışlardan en fazla pay alan İstanbul’un ilçelerinde son getiriler belli oldu.

Mega kentte yıllık brüt kira geliri Aralık 2025 verilerine göre;

-3+1 konutlarda %6,41,

-2+1 konutlarda %7,34 ve

-1+1 konutlarda %7,74 olarak gerçekleşti.

Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen bu veriler, yatırım amaçlı alınabilecek konutlarda 1+1 dairelerin daha fazla getiri sunduğunu ortaya koydu.

ORTALAMA KİRA VE FİYAT

İstanbul’da 1+1 dairelerin ortalama kirası Aralık 2025 itibarıyla 28 bin 812 TL olarak gerçekleşti. Mega kentte 1+1’lerin kiralarında son 1 yıllık dönemde ortalama artış ise %30,32 oldu.

Öte yandan İstanbul’da 1+1 daire fiyatı, Aralık 2025 verilerine göre ortalama 4 milyon 598 bin 510 TL’ye ulaştı. Bu verilere göre İstanbul’da ortalama bir 1+1 daire 13 yılda geri dönüş sağlıyor.

Kira getirisi en yüksek 1+1’ler! İstanbul’un pahalı ilçeleri şaşırttı

İLÇELER BAZINDA GÖRÜNÜM

İlçeler bazında bakıldığında ise getirilerde farklı bir tablo ortaya çıkıyor. İstanbul’da 1+1 daireler özelinde kira getirisi en yüksek ilçeler, ortalama kiralar ve yıllık brüt kira getirileri şöyle gerçekleşiyor:

-Bahçelievler: 26.710 TL (%10,99)

-Güngören: 27.310 TL (%10,68)

-Fatih: 20.044 TL (%10,66)

-Esenyurt: 18.785 TL (%9,65)

-Sultangazi: 17.584 TL (%9,48)

-Bayrampaşa: 21.523 TL (%9,45)

-Esenler: 16.254 TL (%9,27)

-Beylikdüzü: 24.312 TL (%9,03)

-Çekmeköy: 26.768 TL (%8,76)

-Eyüpsultan: 37.418 TL (%8,31)

3 İLÇE YÜZDE 10’U AŞTI

İstanbul’da 3 ilçede 1+1 dairelerin yıllık kira getirisi yüzde 10’un üzerinde gerçekleşiyor. Bu ilçeler arasında en merkezi konumda bulunan Fatih de yer alıyor. Bahçelievler ve Güngören de merkeze yakınlığı ile 1+1 dairelerde kira avantajı sağlıyor.

Bu arada “ilk 10” listesinde Anadolu yakasında sadece Çekmeköy’ün yer aldığı görüldü. Yine ilk 10’da satış fiyatı daha uygun olan ilçeler öne çıktı.

PAHALI İLÇELER ŞAŞIRTTI

İstanbul’un fiyatta en pahalı ilçeleri olan Beşiktaş’ta 1+1’lerin ortalama yıllık kira getirisi Endeksa verilerine göre Aralık 2025’te %5,48 olurken; bu oran Sarıyer’de %5,77, Kadıköy’de %6,77, Bakırköy’de ise %7,66 olarak ölçüldü. Söz konusu ilçelerin daha düşük getiri sunması dikkatlerden kaçmadı.

