TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye otomobil piyasasında rekorlar yılı geride kalırken, otomobil severlerin 2025’te “Premium” tercihleri de belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre 2025 yılında otomobil satışları 1 milyon 84 bin 496 adet olarak gerçekleşti. Böylece geçen yıl satışlarda %10,62 artış gözlemlendi.

PREMIUM SATIŞLAR

Markalar bazında “Premium” satışlara bakıldığında 2025’te en fazla satan otomobil üreticileri ise şöyle sıralandı:

1-BMW: 33 bin 992

2-Mercedes: 33 bin 374

3-Audi: 24 bin 832

4-Volvo: 15 bin 225

5-Cupra: 12 bin 998

6-MINI: 10 bin 38

7-Jaecoo: 8 bin 791

8‑Jeep: 3 bin 486

9‑DS: 2 bin 262

10‑Land Rover: 2 bin 85

3 ALMAN ZİRVEDE

Alman üreticiler BMW, Mercedes ve Audi 2025 yılında toplam 92 bin 198 adet satışla “Premium” araç pazarının açık ara lideri oldu. 3 Alman markanın 2025 toplam otomobil satışları içindeki payı ise %8,5 olarak gerçekleşti. Rakamlar, geçen yıl satılan her 100 otomobilden yaklaşık 9’unun 3 Alman markası tarafından gerçekleştirildiğini de ortaya koydu.

2024’E GÖRE SATIŞLAR

Bu arada önceki yıl gerçekleşen performanslara bakıldığında; 2024’te BMW 25 bin 784 adet, Mercedes 29 bin 967 adet ve Audi 19 bin 700 adet satış gerçekleştirdi. 3 markanın satışlarında 2025 yılında sırasıyla yüzde 31,9, yüzde 11,4 ve yüzde 26 oranında artış gerçekleşti.

BMW, satışlarını en fazla artıran marka olarak öne çıkarken, Audi ikinci ve Mercedes üçüncü oldu. Her 3 markanın da performansı, toplam pazar artışının üzerinde gerçekleşti.

EN HIZLI YÜKSELEN JAECOO

“Premium ilk 10” listesinde diğer markalarda da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. 2024’te 3 bin 586 adet satış yapan Jaecoo, geçen yıl 8 bin 791 adet anahtar teslim etti. Satışlarını %145 artıran Çinli üretici, oransal olarak “en hızlı yükselen marka” oldu.

MINI de son 2 yılda 4 bin 755 adet satıştan 10 bin 38 adede yükseldi ve satışlarını %111 oranında artırmayı başardı.

