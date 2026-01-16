Petrol fiyatları 3,5 ayın zirvesinden döndü. Jeopolitik tansiyonda düşüşle birlikte Brent fiyatı da 66,88 dolardan 63,70 dolara kadar geriledi. Petroldeki volatilite, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı. 16 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 54,9 TL ve motorinin litresi 54,79 TL’den satılıyor. Brent fiyatındaki son düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi arttı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin damga vurduğu bir hafta geride kalmak üzereyken, petrol fiyatlarında da dikkat çeken hareketler yaşanıyor.

Hafta ortasında Brent petrolün varil fiyatı 66,82 dolara kadar yükselmiş ve son 3,5 ayın zirvesini görmüştü. Dünkü işlemlerde ise %-2,29 değer kaybeden Brent petrol 63,88 dolara geriledi. Bugün de petrolde zayıf görünüm devam ederken, işlemler sabah saatlerinde 63,70 dolara yakın seyrini sürdürüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, İran’da yaşanan protestolar ve ABD’nin bölgeye müdahale açıklamaları ile destek bulmuştu. Günlük 3 milyon varil ile en büyük üreticilerden olan İran’daki gelişmeler, piyasada arz endişelerini artırarak petrolde yükselişi tetiklemişti.

Ancak ABD yönetiminden dün daha ılımlı açıklamaların gelmesi, askeri müdahale tehditlerini de yumuşattı ve bu gelişme piyasada tansiyonu düşürdü. Petrol fiyatları da gittiği gibi geri geldi.

AKARYAKIT FİYATI İÇİN İYİ HABER

Bu arada petrol fiyatlarındaki volatilite, bu hafta iç piyasada da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı. 16 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 54,9 TL ve motorinin litresi de 54,79 TL’den satılıyor.

Brent fiyatındaki son düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi arttı.

2026’DA ARZ FAZLASI

Öte yandan Petrol piyasasındaki gelişmelere daha uzun vadede bakıldığında ise 2026 yılında arz fazlası beklentisi öne çıkıyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından yayımlanan son raporda, küresel petrol üretiminin 2026'da günlük 107,43 milyon varil ve tüketimin günlük 105,17 milyon varil olabileceği tahmin ediliyor. Rapor, günlük bazda 2 milyon varilin de üzerinde arz fazlasına işaret ediyor.

