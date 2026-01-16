Altın fiyatlarında son dakika! 16 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.395 TL ve ons fiyatı 4.595 dolardan güne başlıyor. ABD’de işsizlik maaşı başvurularının tahminlerden düşük gelmesi ile FED beklentilerinin gerilemesi ve Başkan Trump’ın İran konusundaki yaklaşımını yumuşatması üzerine sarı metal de yükseliş de hız kesti. Buna rağmen gram altın fiyatı haftayı %2,5 civarında primle tamamlamaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kıymetli metallerde rekorlar haftasının son işlem günü başlarken, altın fiyatları küresel piyasalarda ons başına TSİ 06:00 itibarıyla 4.595 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Geçen cuma 4.509 dolardan kapanış yapan ons fiyatında haftalık prim %2’ye yakın gerçekleşiyor. Ons bu hafta çarşamba günü 4.643 dolar ile tarihî zirve seviyesini test etmişti.

16 OCAK 2026 GRAM ALTIN

İç piyasada da spot gram altın fiyatı bu hafta 6.445 TL ile rekor kırmıştı. 16 Ocak 2026 gram altın fiyatı ise 6.395 TL’den güne başlıyor. Rekora yakın seyreden gram fiyatı da bu hafta %2,5 civarında primle yoluna devam ediyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 6.520 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.635 TL’den gerçekleşiyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Hafta boyunca jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etti. ABD’nin İran’daki protestolara desteğini açıklaması ve “gerekirse müdahale edebileceği” yönünde gelen açıklamalar piyasalarda “güvenli liman” talebini destekledi. Haftanın ikinci yarısında ise ABD Başkanı Trump’ın daha yumuşak bir ton kullanması, altın fiyatlarının da hızını kesti.

ABD VERİLERİ VE FED

ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasını doğrudan etkileyen ABD verileri de hafta boyunca takip edildi. Aralık ayında ABD TÜFE, beklentilere paralel olarak yıllık bazda %2,7 arttı. Ancak çekirdek enflasyonda düşüş gözlemlendi.

Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 10 Ocak ile biten haftada 215 bin kişilik beklentiye karşılık 198 bin olarak geldi.

Enflasyonda yükseliş olmasa da katılığın devam etmesi ve istihdam piyasasından gele pozitif sinyaller kısa vadede faiz indirimi beklentilerini azalttı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons fiyatında 4.550 doların ilk destek olarak kendini gösterdiğini belirterek, “Fiyatlar bu seviye üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam edebilir. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde 4.380 dolar daha önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 4.640 dolar ilk direnç olarak izlenebilir” yorumunda bulunuyor.

Son olarak Citi analistleri, ons fiyatının mart ayına kadar 5.000 doları görebileceği tahminini paylaşmıştı.

