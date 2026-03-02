Antalya'da park halindeki servis aracı ile otomobil henüz sebebi belirlenemeyen yangında küle döndü. Araç sahibi olay yerinde sinir krizi geçirerek ekiplere saldırmaya çalıştı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde 07 C 3596 plakalı minibüs ile 07 YGZ 18 plakalı otomobil yan yana park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, her iki aracı da sardı.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan yükselen alevler ve yoğun duman, çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Küle dönen aracının yanında sinir krizi geçirdi

SAHİBİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Araç sahibi Serkan Y., araçlarının yanması üzerine olay yerinde itfaiye ekipleri ile basın mensuplarına tepki gösterdi.

