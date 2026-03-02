AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e sunulan yeni yasa ile pırlanta, inci, elmas gibi değerli taşlara yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirileceğini açıkladı.

TBMM’de açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomik düzenlemelere ilişkin 19 maddelik kanun teklifinin Meclis’e sunulduğunu açıkladı. Yeni düzenlemelere ilişkin konuşan Güler, pırlanta, inci, elmas gibi değerli taşlara yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirileceğini duyurdu.

Yüzde 20 ÖTV geliyor! Elmas, pırlanta, inci… Değerli taş düzenlemesi

KIYMETLİ MADENİ TAŞLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Güler, “Lüks tüketimde ÖTV düzenlemeleri başlığında vergi sistemlerinde adaleti sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla, lüks tüketim kalemlerinden biri olan kıymetli madeni taşlarla ilgili olarak düzenlemeye gidiyoruz” dedi.

Yüzde 20 ÖTV geliyor! Elmas, pırlanta, inci… Değerli taş düzenlemesi

YÜZDE 20 OLARAK BELİRLENDİ

Geçmiş dönemde ÖTV kapsamında dahil olmayan elmas, inci ve kıymetli taşların sadece KDV'ye tabi tutulduğunu hatırlatan Güler “Hazırladığımız teklifle elmas, inci, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşyaları ÖTV'den kanununun 4 sayılı listeye ekliyoruz. Bu ürünlerin tesliminde olacak ÖTV oranını yüzde 20 olarak da belirlemiş oluyoruz” dedi.

Yüzde 20 ÖTV geliyor! Elmas, pırlanta, inci… Değerli taş düzenlemesi

PIRLANTAYA ÖTV KALDIRILMIŞTI

Mücevher ihracatçıları tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda hammadde olarak ithal edilen pırlantada yüzde 20'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaldırılmıştı. Elmasa verginin kalkmadığını vurgulayan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner Uygulama, borsada yapılan işlemlerde ve ihracat için alınan taşlarda vergi muafiyetinin olmasıdır. Ancak elmas borsa dışında çıktığı an, iç tüketime dönük bir mücevherde kullanıldıysa kesinlikle mevzuatın emrettiği vergilere tabidir. Kuyumcudan alınan mücevherde geçen sene işçilik KDV’ye tabiydi, üretim için alınan elmastan da ÖTV alınıyordu” demişti.

Pırlantanın KDV oranı, 1 Ağustos 2004’de yüzde 18’den sıfıra indirilmişti. Pırlantadaki KDV oranının sıfıra indirilmesi uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Yüzde 20 ÖTV geliyor! Elmas, pırlanta, inci… Değerli taş düzenlemesi

Haberle İlgili Daha Fazlası