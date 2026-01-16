Merkez Bankası Ocak 2026'ya ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Ankette 2026 sonu dolar tahmininin 50 lirayı aşması dikkat çekti. İşte ankete göre yıl sonu dolar, enflasyon ve büyüme tahminleri...

Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ocak 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

2026 SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Ankette 2026 sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,23 oldu. 12 sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,35'ten yüzde 22,20'ye, 24 sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e geriledi.

Merkez Bankası açıkladı! İşte 2026 sonu dolar ve enflasyon tahmini

DOLAR 50 LİRAYI AŞACAK!

Ankette yıl sonu dolar tahmini 51,17 olarak açıklandı. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,08 TL'den 51,89 TL'ye yükseldi.

Merkez Bankası açıkladı! İşte 2026 sonu dolar ve enflasyon tahmini

FAİZDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,13 iken, bu anket döneminde yüzde 36,43 oldu.

Merkez Bankası açıkladı! İşte 2026 sonu dolar ve enflasyon tahmini

BÜYÜME TAHMİNİ

Ankette 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,9 oldu. 2027 büyüme tahmini ise yüzde 4,3 olarak açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası