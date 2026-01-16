Venezuela petrolünü satmaya başlayan ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Venezuela petrolünün satışından yüzde 30 daha fazla gelir sağladıklarını belirtti.

ABD, Maduro'yu yakalayıp yargılamasının ardından Venezuela petrolüne de hakim oldu. Venezuela petrolünü dünyaya pazarlamaya başlayan ABD, ilk satışını da gerçekleştirdi ve 500 milyon dolar gelir elde etti.

ABD'DEN VENEZULA PETROLÜ AÇIKLAMASI

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Venezuela petrolüyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Washington’da katıldığı bir programda konuşan Wright, ABD’nin Venezuela ham petrolünü satışa sunarken, ülkenin yakın dönemde elde ettiğinden daha yüksek bir fiyata alıcı bulduğunu söyledi.

Venezuela petrolü, ABD'nin kasasını dolduracak! "Daha pahalıya satıyoruz" itirafı

YÜZDE 30 DAHA PAHALIYA SATIYOR

Wright, aynı ham petrolün satışından, Venezuela’nın üç hafta önce elde ettiği gelirin yaklaşık yüzde 30 üzerinde bir kazanç sağlandığını ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Petrolde sert düşüş! Akaryakıta indirim geliyor

ABD'DEN STRATEJİK HAMLE

ABD’nin söz konusu hamlesi, Nicolás Maduro’nun bu ay ABD özel kuvvetleri tarafından yakalanmasının ardından hayata geçirilen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Washington yönetimi, Venezuela kaynaklı petrolün satış sürecini denetim altına alırken, bu kapsamda gerçekleştirilen ilk satışların da tamamlandığı belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası