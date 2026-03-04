Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Pazartesi günü yapılan MKYK toplantısında Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili "Örgüt tarafından da daha somut adımlar atılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan ANKARA - AK Parti’nin Pazartesi günü yapılan MKYK toplantısında ana gündem maddelerinden biri ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı oldu. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılara dikkat çekerek, “İç cepheyi tahkim etmeliyiz sözümüzün değeri bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. 16 ay önce attığımız bu adım sürecin önemini ortaya koyuyor. Terörsüz Türkiye, üzerine titrediğimiz bir süreçtir. Bundan sonra parlamentoda yapılacaklarla ilgili Nisan ayı itibari ile çalışmalar yoğun bir şekilde hızlanacak, gerekli yasal faaliyetler hayata geçirilecek. Örgüt tarafından da daha somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Buraya kadar geldik, burada da fire vermeyeceğiz” dedi.

TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK VE ÖNEMLİ BİR ADIM

En önemli gündemlerinden birisinin Terörsüz Türkiye süreci olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sahada tüm çalışmalarımızla birlikte bu süreci acilen çok ciddi bir şekilde anlatmamız lazım. Süreç sizlere emanet. Nitekim, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı ortak raporun 47 oyla kabulü hem sürece hem de siyaset kurumuna yönelik güveni arttırmıştır. Ramazan Bayramı sonrası süreç hızlanacak. Sürecin ritmi bize bağlıdır. Terör meselesini tamamen ülkeden sökmek istiyorsak önemini iyi kavramalıyız. Terörsüz Türkiye’nin ne kadar doğru bir yol olduğu nitekim ortaya çıktı. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye için stratejik ve önemli bir adımdır” değerlendirmesini yaptı.

